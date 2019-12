Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und warnten Senioren vor Einbrechern. Gerne wollten sie ihnen helfen, ihre Wertgegenstände und ihr Geld in „Sicherheit“ zu bringen. Khalil E. (30, Libanese), der deutsche Staatsangehörige Mustafa T. (25) und der Slowene Ziga L. (29) sitzen derzeit wegen bandenmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Sie sollen einem Berliner Familien-Clan angehören, wie die „Bild“ berichtet.

Die Männer wurden in Bayern verhaftet, nachdem sie eine alte Dame in Nürnberg um 7.500 Euro Bargeld und Goldschmuck im Wert von rund 40.000 Euro erleichtert hatten. Als die Clan-Ganoven gierig wurden und auch an das Bankschließfach der 87-Jährigen kommen wollten, schöpfte die Seniorin Verdacht und wandte sich an die Polizei. Die legte sich auf die Lauer …

Der „Kollege“ kommt

Die Rentnerin hatte zunächst einen Anruf bekommen von „Matthias Fragel“ einem angeblichen Kriminalbeamten, der sie vor Einbrechern warnte. Er würde einen Kollegen vorbeischicken. Diesem übergab die alte Dame in großer Sorge das Bargeld und den Schmuck. Dann forderte er die Frau auf, auch ihr Bankschließfach zu öffnen. Sie schöpfte Verdacht, alarmierte die Polizei und man wartete auf den Boten.

Clan-Männer festgenommen

Dieser kam in Gestalt von Ziga L., einem 29-jährigen Slowenen, der als Pizzafahrer arbeitete. Die Handschellen klickten und fast gleichzeitig schlugen Ermittler in Zivil auf der Autobahn A6 nahe Schwabach zu. In einem teuren BMW saßen Mustafa und Khalil. Sie hatten den Schmuck und das Geld der 87-Jährigen noch im Auto bei sich.

Damals, im KaDeWe …

Nach Angaben der „Bild“ soll der Libanese Khalil E. am 20. Dezember 2014 auch am Überfall auf das KaDeWe in Berlin beteiligt gewesen sein. Die „B.Z.“ berichtete damals von „Reizgas“-Aladin Ö. (18), „Feuerlöscher“-Khalil El-Z. (25), „Hammer“-Hamza Al. Z. (18), „Macheten“-Ali H. (43) und Bandenchef „Axt“-Jehad A.Z. (28), je nach ihren beim Raub verwendeten Waffen. (sm)