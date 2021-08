Zug aus Deutschland in Tschechien verunglückt – Mehrere Tote

Bei einem Zugunglück in Tschechien sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein aus München kommender Expresszug im Dorf Milavce nahe der Grenze zu Bayern mit einem tschechischen Regionalzug zusammen. Unter den Toten soll mindestens einer der Lokführer sein. Sieben Personen seien in kritischem Zustand, meldete das Tschechische Fernsehen. Tschechiens Verkehrsminister Karel Havlíček begab sich umgehend zur Unfallstelle.

„Wir können bestätigen, dass zwei Menschen am Unglücksort gestorben sind“, erklärte die tschechische Polizei im Onlinedienst Twitter. Es gebe zudem dutzende Verletzte. Wie eine Sprecherin der Rettungskräfte dem Nachrichtenportal iRozhlas.cz sagte, mussten 38 Verletzte versorgt werden, von denen sieben in Lebensgefahr schwebten.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwochmorgen um kurz nach 08.00 Uhr. Der Expresszug Ex 351 von München nach Prag stieß in Milavce mit einem Regionalzug zusammen, der von Pilsen (Plzen) nach Domazlice unterwegs war. Wie der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek sagte, überfuhr der Expresszug ein Haltesignal und krachte in den Regionalzug. „Die Lage ist ernst“, sagte Havlicek auf dem Weg zum Unglücksort.

Im Juli vergangenen Jahres waren in Tschechien bei zwei Zugunglücken drei Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. (dts/afp)

