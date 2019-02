Zug mit brennbarem Flüssiggas neben Autobahn in Nordrhein-Westfalen entgleist

Ein entgleister Güterzug mit brennbarem Flüssiggas hat am Montag bei Moers in Nordrhein-Westfalen für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei in St. Augustin wurde außer der betroffenen Bahnstrecke aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich auch eine direkt am Unfallort vorbeiführende Autobahn gesperrt. Aus noch ungeklärter Ursache waren zwei Wagen mit Propen entgleist. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Bei dem Unglück wurden die Gleise beschädigt und die Oberleitung der Strecke abgerissen. Diese hing auf einen der Kesselwagen mit Propen, was die Rettung des Lokführers verzögerte. Einsatzkräfte mussten die Strecke erden, bevor sie den Mann in ein Krankenhaus bringen konnten.

Nachdem Messungen der Feuerwehr bestätigten, dass kein Gas austrat, wurde die am Unfallort vorbeiführende Autobahn 40 wieder freigegeben. Die Regionalbahnstrecke zwischen Xanten und Moers war dort wegen des Unfalls jedoch zunächst weiter gesperrt. Die Bergung der Waggons war für den Nachmittag geplant. Die Unglücksursache war zunächst unklar. (afp)