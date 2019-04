Zwangsmaßnahmen: Psychiatrie-Patient stirbt in Hamburger Uni-Krankenhaus

Für das Leid und die Schäden im Zweiten Weltkrieg will Athen mit Deutschland über Entschädigungen verhandeln. Eine Enteignung deutscher Besitztümer in Griechenland ist eine Möglichkeit, die Gelder einzutreiben. Die Debatte könnte bis zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag gelangen. Mehr»