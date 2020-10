Zwei Festnahmen wegen mutmaßlicher linksextremistischer Drohkampagne und Brandsatzangriff

Ermittler haben zwei Verdächtige im Fall einer mutmaßlich linksextremistischen Droh- und Einschüchterungskampagne gefasst. Es handle sich um einen 38-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau, teilten das baden-württembergische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mit. Sie sollen demnach Drohbriefe an Politiker und Behörden verschickt sowie unter anderem einen Brandsatz am Haus des Fleischfabrikanten Clemens Tönnies deponiert haben. (afp)