Mölln: Zwei Leichen in ausgebrannten Wohnwagen gefunden

In zwei ausgebrannten Wohnwagen sind am Montagmorgen in Mölln (Schleswig-Holstein) zwei Leichen und ein weiterer toter Körper (möglicherweise ein Tier) entdeckt worden. Die beiden Wagen standen auf einem Firmengelände in der Kleinstadt und brannten bei dem Feuer komplett aus, wie eine Polizeisprecherin in Ratzeburg auf Nachfrage mitteilte.

Erst bei den Nachlöscharbeiten wurden die Leichen entdeckt. Die starke Rauchentwicklung soll in Mölln von weithin erkennbar gewesen sein, berichtet der NDR.

Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Auch über das Geschlecht der Toten konnten die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Polizei wurde demnach am Morgen zu dem Brandort gerufen. (afp/er)