Zwei Tote nach Kleinflugzeugabsturz

Mit Sichtschutzwänden ist der Unfallort abgeschirmt, an dem ein Kleinflugzeug auf einen Zirkus-Parkplatz abgestürzt ist. Foto: Alex Forstreuter/Alex Forstreuter /dpa

Zirkus-Parkplatz in Duisburg

Ein Kleinflugzeug stürzt auf einem Zirkus-Parkplatz in Duisburg ab. Fast alle Umstände sind am Sonntagnachmittag noch unklar. Traurige Gewissheit aber: Es gibt zwei Tote.

Beim Absturz eines kleinmotorigen Flugzeugs am Sonntag auf den Parkplatz eines Zirkus in Duisburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Duisburg der dpa.

Die Maschine sei nach dem Aufprall in der Nähe der A59 in Brand geraten. Um wen es sich bei den Getöteten handele, könne man noch nicht sagen. Auch „Bild“ hatte über zwei Todesopfer berichtet.

Das Kleinflugzeug stürzte auf den Parkplatz des Zirkus FlicFlac in der Nähe eines Güterbahnhofs. Das Wrack war mit Sichtschutzmaßnahmen abgeschirmt, berichtete ein dpa-Reporter. Mehrere geparkte Autos gerieten in Brand. Mindestens zehn Wagen seien beschädigt.

Ob es weitere Opfer gebe, Menschen verletzt wurden, sei noch unklar, schilderte der Polizeisprecher. Auch zu Ursache und genauem Unfallhergang war noch nichts bekannt. Zunächst konzentrierte sich der Einsatz nach dem Vorfall vom Nachmittag auf die Löscharbeiten.

Über der Unglücksstelle stieg eine schwarze Rauchwolke auf. Laut WDR handelt es sich um ein Ultraleichtflugzeug. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall waren laut dpa-Reporter bereits Experten der Bezirksregierung Düsseldorf vor Ort. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt – auch, um Schaulustige fernzuhalten. (dpa/red)