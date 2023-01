China: Lkw kracht in Wartende vor Krematorium – 19 Tote

Die Zahl der Einäscherungen ist in China zuletzt um ein Vielfaches gestiegen. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Menschen stehen vor einem Krematorium Schlange, um von Angehörigen Abschied zu nehmen, als plötzlich ein Lastwagen in die Menge rast. Die Ursache des Unglücks ist vorerst unklar.

Ein Lastwagen ist in Ostchina in eine Warteschlange vor einem Krematorium gekracht und hat mindestens 19 Menschen getötet. Weitere 22 wurden verletzt, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur „Xinhua“ berichtete. Das Unglück passierte demnach kurz nach Mitternacht im Dorf Taoling südöstlich der Stadt Nanchang in der Provinz Jiangxi.

Wegen des starken Andrangs an dem Krematorium warteten die Angehörigen und Freunde draußen und hatten Opfergaben für die Toten am Straßenrand aufgestellt, wie Anwohner der Staatsagentur berichteten.

Sie wollten am nächsten Morgen der Einäscherung beiwohnen. Die Ursache des Unglücks werde untersucht, hieß es weiter. Viele der Toten stammten aus dem Dorf Taoling.

Ein Augenzeuge, Herr Gong aus Taoling, berichtete laut dem chinesischen Nachrichtenportal „Jimu News“, dass er gegen 0:00 Uhr am 8. Januar mit seiner Frau sowie ein paar Dutzend Gästen auf der Landstraße zum Krematorium unterwegs war. Sie wollten an der Beerdigung seines Onkels teilnehmen.

Als sie an einer Ampel ankamen, rastete plötzlich ein LKW von hinten in die Menschenreihen hinein. Der Lkw schleifte mehrere Fußgänger am Boden mit und hielt erst nach circa 100 Metern an.

Seine Frau kam bei dem Unfall ums Leben, berichtet Gong. Er selbst wurde am Bein verletzt und in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der naheliegenden Stadt Nanchang gebracht.

Ob die Einäscherungsanstalt wie so viele andere in der aktuellen Corona-Welle in China mit der hohen Zahl von COVID-19-Opfern überlastet war, wurde nicht erwähnt. Staatsmedien berichten seit Wochen von langen Wartezeiten sowie Staus und Schlangen vor Krematorien, weil die Verstorbenen nicht schnell genug eingeäschert werden könnten.

Laut dem US-Radiosender „Voice of America“ in chinesischer Sprache zeigen die Satellitenbilder von „Planet Labs PBC“ wesentlich längere Warteschlangen vor Krematorien in China. (dpa/yz)