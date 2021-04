5G-Netzausbau: Rumänien schließt Huawei auch vom 5G-Markt aus

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Rumänien schließt Huawei vom 5G-Netzausbau aus“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Neben den Verlusten auf dem Handymarkt muss sich der chinesische Telekommunikationsriese Huawei auf einen weiteren Schlag in Europa gefasst machen. Das osteuropäische Land Rumänien schließt China und Huawei von seiner 5G-Infrastruktur aus.

Die Entscheidung trat kürzlich in Kraft, nachdem die rumänische Regierung ein von den USA unterstütztes Gesetz verabschiedet hat.

Pavel Popescu, der Sekretär des Ausschusses für Informations- und Kommunikationstechnologie in Rumänien erklärte die Maßnahme. Er sagte, dass das Gesetz ein 2019 in Washington unterzeichnetes Memorandum besiegelt. Das bedeutet, dass China und Huawei von jeder möglichen Partnerschaft mit dem rumänischen Staat im Bereich 5G ausgeschlossen sind.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Im Rahmen des Washingtoner Memorandums einigten sich Rumänien und die USA darauf, dass 5G-Anbieter nicht unter der Kontrolle ausländischer Regierungen stehen oder durch unethisches Verhalten aufgefallen sein dürfen.

Und es scheint, dass Huawei nicht mit diesen Regeln übereinstimmt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, starke Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas zu haben. Außerdem hat das Unternehmen eine Reihe von Verstößen begangen, darunter Diebstahl von geistigem Eigentum und Geschäftsgeheimnissen. Da Huawei in China ansässig ist, ist es nach dem chinesischen Sicherheitsgesetz gezwungen, Informationen mit dem Regime zu teilen, wenn es dazu aufgefordert wird.

Mit dem Ausscheiden von Huawei könnten europäische Telekommunikationsunternehmen wie Ericsson und Nokia als Lieferanten in den rumänischen 5G-Markt einsteigen.

In Europa haben bereits Großbritannien, Schweden, Frankreich und Slowenien Huawei vom 5G-Netzausbau ausgeschlossen. Weltweit hat Huawei in den USA, Japan, Australien, Neuseeland und Israel auch keine Möglichkeit mehr, in das 5G-Netz einzusteigen.

