Aktivist Wong verlässt Berlin und bedankt sich bei Deutschen: „Unsere Stimme wurde gehört“

Nach dem Wirbel um seine Begegnung mit Außenminister Heiko Maas reist der Hongkonger Aktivist Joshua Wong aus Berlin weiter in Richtung New York.

Auf Twitter bedankte er sich vor seinem Abflug dafür, dass Politiker, Journalisten und Menschen in Deutschland den Protesten in Hongkong Beachtung schenken.

„Es ist an der Zeit Berlin zu verlassen und nach New York weiterzureisen. Vielen Dank an alle Politiker, Journalisten und Menschen, die in Deutschland leben und den Protesten in Hongkong ihre Aufmerksamkeit schenken. Es war uns eine Ehre, eine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz abzuhalten. Unsere Stimme wurde gehört“

It’s time to depart Berlin and travel to NY. Thank you for politicians, journalists and people live in Germany paying attention to HK’s protest, which is our honour to hold PC at Bundespressekonferenz. Our voice is being heard. HKers never walk alone. @GlacierCKwong @yikmowong pic.twitter.com/84lzvtrcqP

— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 12. September 2019