Amnesty sieht Meinungsfreiheit in Hongkong schon seit 2014 eingeschränkt

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt eine seit Jahren fortschreitende Entwicklung zur Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong.

Das brutale Vorgehen der Hongkonger Regierung gegen Protestierende in diesem Sommer ist nur ein weiterer dramatischer Höhepunkt einer Entwicklung, die sich bereits seit den Protesten der Regenschirmbewegung 2014 abzeichnet“, erklärte der Generalsekretär von Amnesty in Deutschland, Markus N. Beeko, am Dienstag zu dem Bericht „Beijing’s Red Line in Hong Kong“ (Pekings rote Linie in Hongkong).