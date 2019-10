Apple blockiert App, die Hongkonger Polizeibewegungen und Demonstrationen anzeigt

Apple hat eine App abgelehnt, die die Bewegung der Polizei und der Demonstranten in Hongkong während der laufenden prodemokratischen Proteste verfolgt.

Die App, HKmap.live, bietet den Benutzern in Echtzeit eine Karte der Proteste und warnt sie vor Problemen wie Polizeipräsenz, Einsatz von Tränengas oder Schließung von U-Bahn-Stationen.

Die im August offiziell gestartete App ist zu einem der beliebtesten Werkzeuge für Demonstranten geworden, um den chaotischen Katz- und Mausspielen mit der Polizei auszuweichen.

Ähnlich wie bei Google Maps, aber mit mehr Grafiken, weist es die Nutzer auf die Entwicklung der Lage bei Demonstrationen mit Hilfe von Symbolen hin: zum Beispiel einem Hund für Polizeipräsenz und zwei Ausrufezeichen für Gefahren.

„Ihre App enthält Inhalte – oder erleichtert, ermöglicht und fördert eine Aktivität, die nicht legal ist…. Insbesondere erlaubte die App den Benutzern, sich der Strafverfolgung zu entziehen“, zitierte HKmap.live Apple, in einem Tweet vom 1. Oktober.

Die App ist weiterhin online und im Google Play Store verfügbar. Apple hat auf eine Aufforderung zur Stellungnahme zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht reagiert.

HKmap.live äußerte seine Frustration über die Entscheidung von Apple in einer Reihe von Tweets am 1. Oktober.

„Apple geht davon aus, dass unsere Nutzer Gesetzesbrecher sind und sich daher der Strafverfolgung entziehen, was eindeutig nicht der Fall ist“, hieß es dort.

Die App sollte rechtzeitig zum 70. Jahrestag der Machtergreifung der KPCh auch für Apple verfügbar sein

HKmap.live sagte, es sei „ziemlich enttäuschend“, dass die App nicht rechtzeitig zum 1. Oktober, dem 70. Jahrestag der Machtergreifung durch die Kommunistische Partei Chinas, im Apple App Store verfügbar sein konnte, als über 100.000 Hongkonger Bürger aus Protest auf die Straße gingen.

Die Spannungen in Hongkong haben sich in den letzten Wochen verschärft, da die Demonstranten die Regierung weiterhin unter Druck setzen, ihren Forderungen nach allgemeinen Wahlen und einer unabhängigen Untersuchung der mutmaßlichen Polizeibrutalität nachzukommen.

So schoss am 1. Oktober ein Polizist einem jugendlichen Demonstranten lebensgefährlich in den Brustkorb. Die Kugel verfehlte knapp das Herz des 18-Jährigen und landete laut lokalen Medien nur drei Zentimeter entfernt in seiner linken Lunge.

Während der Polizeichef von Hongkong die Handlungen des Polizeibeamten verteidigte und sagte, er habe in Notwehr gehandelt, stieß der Schusswaffengebrauch auf Kritik bei amerikanischen, britischen und anderen europäischen Polizeibehörden.

HKmap.live: App ist zur Info… wir fördern keine illegalen Aktivitäten.

Apple hatte „alle möglichen Gründe angeführt, um unsere App abzulehnen, die einfach eine Web-App war“, sagte HKmap.live.

„Alles kann für illegale Zwecke verwendet werden, wenn man es falsch handhabt. Unsere App ist zur Info und wir fördern keine illegalen Aktivitäten“, heißt es in einem Tweet vom 2. Oktober.

Ein Admin von HKmap.live, der sich mit dem Decknamen Kuma schützt, sagte The Epoch Times, dass sie gegen die Entscheidung von Apple Berufung eingelegt haben und sich nun „wieder im Überprüfungsprozess“ befinden.

Kuma sagte, dass sie seit dem 21. September, als sie die App zum ersten Mal zur Überprüfung einreichten, mit Apple in Kontakt stehen.

Apple Store Review teilte dem App-Administrator zweimal mit, dass die App „zusätzliche Funktionen freischaltet oder ermöglicht, die für den App Store nicht geeignet sind“, so die Screenshots der Korrespondenz von Apple, die von HKmap.live zur Verfügung gestellt wurden.

Kuma glaubt, dass es bei dem Thema mehr um „Bürokratie als um politische Haltung“ geht und stellt fest, dass Google die Überprüfung der App in ein oder zwei Tagen abgeschlossen hatte.

Rund 50 Prozent der Apps werden nach 24 Stunden und 90 Prozent nach 48 Stunden überprüft, so die Apple Website.

Zeynep Tufekci, außerordentlicher Professor an der University of North Carolina und Wissenschaftler, der sich auf die sozialen Auswirkungen neuer Technologien konzentriert, deutet an, dass die Entscheidung ein Zeichen dafür sein könnte, dass Apple „sich bei China anbiedert“.

HKmap.live „berichtet über Orte und tut nichts anderes“, sagte HKmap.live in einem Tweet vom 1. Oktober.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Apple Rejects App that Tracks Hong Kong Protesters and Police