China veröffentlicht erpresstes Geständnis von gefoltertem Ex-Konsulatsmitarbeiter

Nach Foltervorwürfen eines früheren britischen Konsulatsmitarbeiters haben die chinesischen Behörden ein angeblich von ihm abgelegtes Geständnis über Kontakte zu Prostituierten öffentlich gemacht. Die Polizei in Shenzhen veröffentlichte am Donnerstag auf der Plattform Weibo ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie der aus Hongkong stammende Simon Cheng wiederholt einen Club aufsucht. Im Begleittext hieß es, Cheng habe nach eigenem Eingeständnis drei Mal in zwei Wochen die Dienste von Prostituierten in Anspruch genommen.

Mit der Veröffentlichung des Videos reagierten die chinesischen Behörden auf die von Cheng am Vortag erhobenen Foltervorwürfe gegen die chinesische Geheimpolizei. Der Ex-Konsulatsmitarbeiter war im August 15 Tage lang in China inhaftiert und wurde nach eigenen Angaben in dieser Zeit geschlagen, gefesselt und misshandelt.

Geständnis erzwungen

Bereits am Mittwoch hatte Cheng erklärt, er sei nach seiner Festnahme in Shenzhen mit der Alternative konfrontiert worden, entweder „unbegrenzt“ inhaftiert zu werden oder die „Förderung von Prostitution“ zu gestehen. Er habe keinen Ausweg gesehen, als ein solches Geständnis abzulegen.

Cheng hatte in seiner früheren Tätigkeit als Konsulatsmitarbeiter nach eigenen Angaben die Proteste in Hongkong verfolgt, um „Reisewarnungen anzupassen“ und festzustellen, ob britische Bürger beteiligt seien. In seiner Freizeit habe er die Protestbewegung in Hongkong unterstützt und auch an Demonstrationen teilgenommen. Am Donnerstag war er für weitere Stellungnahmen nicht zu erreichen.

Der britische Außenminister Dominic Raab hatte Chengs Foltervorwürfe für glaubwürdig erklärt. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte mit, Chengs Aussagen lägen „auf einer Linie mit der verbreiteten Folter und Misshandlung in Haft“, die von Amnesty für Festlands-China „wiederholt dokumentiert“ worden sei. (afp)