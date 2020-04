Chinas KP spielt Katz und Maus mit westlichen Medien – und diese spielen bereitwillig mit

Der Journalist Benedict Spence übt Kritik an Kollegen in westlichen Medien. Diese würden bereitwillig Propaganda der KP Chinas wiedergeben und lieber Donald Trump oder Boris Johnson kritisieren. Ideologie und Gier führten zu Willfährigkeit gegenüber Peking.

Wie der „Guardian“ am Dienstag berichtete, hat der „Daily Telegraph“ die bis dahin geltende Vereinbarung mit dem chinesischen Regime beendet, wonach Peking gegen Bezahlung von jährlich 750.000 Pfund die Möglichkeit erhielt, eine Beilage mit dem Titel „China Watch“ sowie eine Rubrik im Onlinebereich zu gestalten. Die KP nutzte den Platz, um englischsprachige Artikel der staatlichen Propaganda-Plattform „China Daily“ zu veröffentlichen.

Der „Telegraph“ will seinen Lesern künftig keine Beiträge mehr zumuten, in denen sich das totalitäre Regime wahlweise in Selbstmitleid übt („Der Ausbruch des Coronavirus ist kein Anlass dafür, China schlecht zu machen“) oder als unverstandener Held zu verkaufen sucht („Warum werden Chinas heldenhafte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus von einigen als unmenschlich kritisiert?“).

„Willige Partner gefunden“

Redakteur Benedict Spence übt nun auch Kritik an Kollegen in westlichen Medien. Ihnen wirft er in einem Beitrag „Naivität“ gegenüber Peking vor und die Neigung, die Schuld der KP-Führung in China an der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu marginalisieren – um stattdessen Politiker wie Donald Trump oder Boris Johnson zu belasten, deren Politik dem eigenen Weltbild zuwiderläuft.

Es sei zu erwarten gewesen, dass in bestimmten Ländern die Seuche genutzt werde, um aberwitzige Vorstellungen zu propagieren – etwa in China, dass die USA das Virus nach Wuhan eingeschleppt hätten, oder dass, wie iranische Regime-Medien behaupten, Israel dahinterstecke.

Während die meisten Länder es jedoch als Priorität betrachteten, die Pandemie in den Griff zu bekommen, habe Peking seine Energien darauf konzentriert, den Narrativ zu verändern und die eigene Schuld zu verschleiern. Leider, so beklagt Spence, scheint dies zu funktionieren, und „in der westlichen Presse hat Peking Partner gefunden, die nur allzu bereit sind, ihm dabei zu helfen“.

Behelfskrankenhaus in Wuhan als Beweis für Großherzigkeit verkauft

Als Beispiel für einen gelungenen Propagandacoup nennt Spence das Feldhospital von Wuhan, das innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt worden war. Westliche Journalisten hätten es als eindrucksvolles Beispiel dafür porträtiert, wie entschlossen die Kommunistische Partei die Seuche bekämpfen und sich um die Betroffenen kümmern würde.

Einige nutzten die Errichtung des provisorischen Bauwerks sogar, um Politiker im eigenen Land zu beschämen, die vermeintlich nicht in der Lage wären, seit Jahren geplante Krankenhaus-Großprojekte zu Ende zu bringen – während China so etwas innerhalb weniger Tage schaffe. Und das, obwohl die Maßnahme und deren Anlass vielmehr zeigten, dass die KP die Lage alles andere als im Griff habe.

Ironisch schreibt Spence: „Also lassen wir mal außer Acht, dass Zehntausende starben und dass die KP Chinas sich nicht um störendes Beiwerk wie Planungsverfahren, Gesundheit, Sicherheit oder Arbeitnehmerrechte kümmern muss. Tatsächlich war das ein Zeichen dafür, dass die ebenso nachlässig wie böse sind.“

Italien: Drei Mal mehr Raum für chinesische Bemühungen als für amerikanische und russische

Spence nennt zudem auch noch die Debatte in liberalen amerikanischen Medien, ob es denn nicht „rassistisch“ wäre, von einem „chinesischen Virus“ oder einer „Wuhan-Grippe“ zu sprechen.

Eine unrühmliche Rolle hätten auch die Medien in Italien gespielt. Obwohl das KP-Regime Italien im Wesentlichen jene Atemschutzmasken verkauft hat, die zuvor in der Gegenrichtung gespendet worden seien, und dazu jede Menge defekter Gerätschaften lieferte, habe es über alle politischen Lager hinweg einen Konsens in der Ehrerbietung gegenüber dem vermeintlichen Helfer gegeben. Sogar die Lega, einst kritisch gegenüber der Ansiedlung chinesischer Unternehmen und Billigarbeiter im Norden des Landes, habe eine Kehrtwende gegenüber Peking vollzogen.

Im staatlichen Rundfunk RAI hätten die chinesischen Bemühungen das Dreifache an Berichterstattung erfahren wie jene der USA und der Russischen Föderation. Die EU kam gar nicht erst vor.

Medien hinterfragen Darstellungen aus Wuhan nicht

Auch, dass Peking vor einigen Tagen das Ende der monatelangen Quarantäne in Wuhan verkündet hatte, sei für die meisten westlichen Medien kein Anlass gewesen, die Frage aufzuwerfen, ob es dort nun wirklich sicher sei. Stattdessen feierte man die „Helden“ in den Behörden der Stadt, die zuvor den Ausbruch vertuscht, Tests vernichtet und warnende Ärzte verfolgt hätten.

„Da gibt es schon offene Fragen“, schreibt Spence. „Etwa, warum es immer noch Videos gibt von Leichen, die, um Entdeckung zu vermeiden, im Dunkel der Nacht abgeholt werden. Ob man den Behörden einer Stadt, die zuvor so viel gelogen hatten, jetzt trauen kann. Keiner fragt, wann ausländische Journalisten zurückkehren können, um über die Situation zu berichten, nachdem man sie zuvor aus dem Land geworfen hatte. Nein, uns interessiert viel mehr, wen wir bei uns zu Hause beschuldigen können.“

Die westlichen Medien, die sich gerne als erste Verteidigungslinie gegen Desinformation hinstellen, dürften es nicht durch Wegschauen zulassen, dass China die Geschichte der Pandemie umschreibe.

Bloomberg verhängt nach Drohungen aus der KP Maulkorb über China-Korrespondenten

Unterdessen veröffentlichte der US-Sender „Fox News“ einen Bericht, wonach die Nachrichtenplattform Bloomberg bereits über Jahre hinweg eigene Journalisten ausbremste, die über Korruption und Missstände in China recherchiert hatten.

Bereits 2012 hatte demnach ein Team von „Bloomberg News“ damit begonnen, die Verbindungen zwischen der Kommunistischen Partei und den reichsten Bürgern des Landes zu untersuchen. Die Zentrale habe das Team jedoch zum Stillhalten aufgefordert, einen Journalisten entlassen, der gegen die Entscheidung aufbegehrte, und dessen Frau über Jahre hinweg bedrängt, bis diese sich bereit zeigte, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen.

Der Sender NPR habe die Geschichte untersucht und herausgefunden, dass es sich um den damaligen Peking-Korrespondenten Mike Forsythe und dessen Frau Leta Hong Fincher gehandelt habe. Grund für den Schritt seien Drohungen des chinesischen Regimes gewesen. So habe der chinesische Botschafter in den USA die dortige Konzernleitung vor Konsequenzen gewarnt – der Peking-Korrespondent habe sogar Morddrohungen erhalten.

„Wir haben es mit Nazis zu tun“ – die man aber gerne als Kunden behalten will

Chefredakteur Matthew Winkler erklärte damals, die geplante, aber zurückgezogene Geschichte bedürfe „weiterer Überarbeitung“. Im Oktober 2013 wurde jedoch ein Video aufgezeichnet, in dem Winkler zugab, dass ein Bericht dieser Art „die Kommunistische Partei dazu einladen würde, uns komplett dichtzumachen und aus dem Land zu werfen“. Deshalb halte er es nicht für gerechtfertigt, eine solche Story zu bringen.

Die Aufnahme wurde NPR zugespielt. Winkler habe damals angeregt, man könne ja einen anderen Weg finden, die Geschichte zu senden, die freundlicher sei und nicht so viel Staub aufwirbele. Er sagte dabei: „Wir müssen das in einem strategischen Framework und auf eine taktische Weise bringen, die […] klug genug ist, um uns ein Weitermachen zu ermöglichen und uns keine Probleme einzuhandeln mit den Nazis, die uns hier überall umgeben. Und das ist es, was sie sind. Wir sollten uns darüber keine Illusionen machen.“

Der tatsächliche Grund für den Maulkorb gegenüber den eigenen Reportern sei, dass die Bloomberg-Terminals, die Kunden für einen jährlichen Abopreis von 20.000 US-Dollar exklusive Finanzdaten und Nachrichten zugänglich machen, für die Plattform so lukrativ sind, dass eine Enthüllungsgeschichte über die Reichen des Landes Businesschancen in China in Millionenhöhe gefährdet hätte.



