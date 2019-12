Mit scharfen Worten hat Keith Krach, Chef in der US-Regierung für die wirtschaftliche Sicherheit, die ökonomische Strategie Chinas kritisiert und Deutschlands Konzerne, an der Spitze den Daimler Konzern, vor Industrie-Spionage gewarnt. "Chinas ökonomische Kriegskunst, beruht auf Täuschung, parasitären Beziehungen und dem Entwenden geistigen Eigentums", sagte Krach in einem Interview.

Auch Gabor Steingart warnt: "Die deutsche Volkswirtschaft steht zu Beginn dieser Woche dreifach unter Stress. Der Grund ist die aggressive Industriepolitik der Chinesen. Deutschland droht im geopolitischen Machtpoker zum Spielball fremder Interessen zu werden". Steingarts Warnung kommt nicht von ungefähr. Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, machte bereits klar, dass Deutschland mit "Konsequenzen" rechnen muss, sollte die Bundesregierung Huawei vom deutschen Markt ausschließen.

Steingart betont in diesem Zusammenhang, dass deutsche Firmen besser auf die Signale aus dem "neuen Amerika" hören sollten, denn für dieses gelte: "Der Freund unseres Feindes ist unser Feind".