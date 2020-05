Selbst-Zensur: Gastbeitrag der EU-Vertretung in Peking um Corona-Ursprung gekürzt

Die EU-Vertretung in Peking hat einen Gastbeitrag zum 45. Jahrestag der Aufnahme von Beziehungen zu China nur in der von Chinas Außenministerium zensierten Fassung veröffentlicht. Die Streichung betraf eine Passage über den Ausgangspunkt der weltweiten Corona-Krise in Wuhan.

Die chinesische Staatszeitung China Daily hat einen Gastbeitrag der 27 europäischen Botschafter und der EU-Vertretung in Peking zensiert. In dem Artikel anlässlich des 45. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen wurde ein Halbsatz gestrichen, in dem China als das Land bezeichnet wird, in dem das Coronavirus „ausgebrochen“ sei und „von wo aus es sich in den vergangenen drei Monaten im Rest der Welt verbreitet“ habe, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf eigene Recherchen. In dem englischsprachigen Beitrag hatten die Botschafter für einen weiterhin engen Austausch plädiert. Der Satz im Original:

Doch der Ausbruch des Coronavirus in China und seine anschließende Ausbreitung auf den Rest der Welt in den letzten drei Monaten hat dazu geführt, dass unsere bereits bestehenden Pläne vorübergehend auf die lange Bank geschoben wurden, da sowohl die EU als auch China voll mobilisiert sind, um sich einer Herausforderung von wahrhaft globalem Ausmaß zu stellen.“ (EU-Vertretung in Peking, 6. Mai 2020)

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) teilte der SZ mit, man bedauere, dass der Beitrag „nicht vollständig“ von China Daily veröffentlicht worden sei. Die EU-Vertretung sei informiert worden, „dass die Publikation nur mit Zustimmung des chinesischen Außenministeriums“ möglich sei, und habe „klipp und klar“ ihre Bedenken geäußert.

Weitere „wichtige Botschaften“ sollten kommuniziert werden

Die EU-Vertretung, die der Franzose Nicolas Chapuis leitet, habe sich „nach erheblichem Zögern“ entschlossen, den gekürzten Text in China Daily zu veröffentlichen, um wichtige Botschaften der EU zu kommunizieren: „vor allem in Bezug auf Klimawandel und Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Multilateralismus und die globale Antwort auf das Coronavirus“.

Der EAD verweist darauf, dass etwa die Botschaften Deutschlands und Frankreichs sowie die EU-Vertretung in Peking den Originaltext auf ihren Internetseiten veröffentlichten und ihn via Social Media verbreiteten, berichtet die Zeitung.

Man werde sich weiter für Pressefreiheit in China einsetzen, versichert eine Sprecherin. Allerdings fehlte auf den Websites ein Hinweis darauf, dass der Text in China nur zensiert erschienen war.

Der Preis der Leugnung

Dabei wurden dem „Klimawandel“ die kompletten letzten beiden Abschnitte des Textes gewidmet, während die Menschenrechte fast schon beiläufig in zwei Sätzen erwähnt wurden:

„Obwohl wir unsere Differenzen haben, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte, ist unsere Partnerschaft reif genug geworden, um eine offene Diskussion über diese Themen zu ermöglichen. „Lassen Sie uns gemeinsam in intelligente und umweltfreundliche Lösungen für einen nachhaltigeren und gesünderen Planeten investieren, die den universellen Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte voll und ganz entsprechen.“

Ob diese schon ewig wiederholten und offensichtlich wirkungslosen diplomatischen Sätze es wert waren, dafür die Wahrheit des Ursprungs der Corona-Pandemie in 187 Ländern der Erde und mittlerweile 3,7 Millionen Infizierten und über 260.000 Toten (inkl. der unwahrscheinlichen chinesischen Zahlen) zu verleugnen, wird man sich fragen müssen, auch wenn die EU-Vertretung in Peking erst „nach erheblichem Zögern“ mit dieser Selbst-Zensur einverstanden war. (dts/sm)

