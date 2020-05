Kanadische Ärztin kritisiert Menschenversuche – Covid-19-Impfstoff mithilfe von Chinas Militär entwickelt

Kanada will einen möglichen Impfstoff zur Behandlung von Covid-19 an Menschen testen. Eine kanadische Ärztin kritisiert die Testreihe scharf. Der Grund: Der Wirkstoff wurde in Kooperation mit dem chinesischen Militär hergestellt.

Kanada beginnt nun damit, einen experimentellen Covid-19-Impfstoff an Menschen zu testen. Der Impfstoff wurde in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär hergestellt. Eine Ärztin äußerte sich besorgt über die Testreihe.

Zuvor kündigte der National Research Council of Canada (NRC) eine Initiative zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen CanSino Biologics Inc. bei der klinischen Entwicklung des neuen AD5-nCoV-Impfstoffs an. CanSino hat das Medikament in Kooperation mit dem chinesischen Militär entwickelt.

Health Canada hat nun die ersten klinischen Versuche am Menschen genehmigt, die im kanadischen Zentrum für Impfstoffforschung an der Dalhousie-Universität durchgeführt werden sollen. In China führt das Unternehmen bereits klinische Menschenversuche mit dem Impfstoff durch.

Ärztin: Kanada bietet seine Bürger als „Versuchskaninchen“ an

Dr. Kulvinder Gill, eine in der Gegend von Toronto ansässige Ärztin und Präsidentin von Concerned Ontario Doctors, äußerte ihre Besorgnis darüber, dass Kanadier zu menschlichen Versuchspersonen eines in China entwickelten Impfstoffs würden.

„Kanada ist buchstäblich das einzige Land auf der ganzen Welt, das seine eigenen Bürger als Versuchskaninchen für diese unethische und schnell initiierte klinische Studie über den chinesischen Sars-CoV-2-Impfstoff anbietet. Und das auch noch in Partnerschaft mit dem kommunistischen chinesischen Militär, über dem bereits eine Wolke des weltweiten Misstrauens hängt“, sagte Gill. Sars-CoV-2 ist der wissenschaftliche Name des Coronavirus das Covid-19 verursacht.

Die kanadische Regierung gibt 44 Millionen Dollar für die Modernisierung der NRC-Einrichtungen in Montreal aus, um die Massenproduktion eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu ermöglichen. Der NRC arbeitet seit 2013 mit CanSino zusammen.

Gill sagte: Der Prozess zur Entwicklung eines Impfstoffs sollte nicht überstürzt werden. Zudem verwies sie auf ein Kommentar von Dr. Anthony Fauci, dem führenden Experten für Infektionskrankheiten der USA. Fauci sagte: „Ich muss vor möglicher, negativer Folgen warnen, die bestehen, wenn bestimmte Impfstoffe den negativen Effekt der Infektion sogar noch verstärken“.

Ärztin verweist auf Chinas Impfstoffskandale

Gill betonte, der Prozess zur Entwicklung von Impfstoffen dauere normalerweise Jahre. „Dieser klinische Versuch am Menschen mit dem Impfstoff der Kommunistischen Partei Chinas schreitet mit einer alarmierenden Geschwindigkeit voran“, sagte sie. „Der typische Impfstoff-Entwicklungszyklus beträgt etwa 10 bis 15 Jahre. Der kürzeste bisher bekannte Impfstoff-Entwicklungszyklus beträgt vier Jahre, und das war für den Mumps-Impfstoff.“

Gill stellte auch fest, dass China bei Impfstoffen eine schlechte Bilanz aufzuweisen hat. In den letzten Jahren habe es in China mehrere große Impfstoffskandale gegeben, darunter 2018, als hunderttausenden Kindern schadhafte Impfstoffe injiziert wurden.

„Die meisten meiner Kollegen aber auch andere Kanadier, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass sie nichts mit einem Impfstoff zu tun haben wollen, der irgendeine Verbindung zur Kommunistischen Partei Chinas hat. Es gibt so wenig Vertrauen in China, was den bisherigen Umgang mit der Epidemie angeht“, sagte sie.

KP Chinas hat Mensch zu Mensch Übertragung verschwiegen

Es ist kein Geheimnis, dass Peking die Informationen über den Virus-Ausbruch in Wuhan, sowie die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch einige Wochen lang verschwiegen hat. Zudem hat die KP Chinas diejenigen, die vor der Gefährlichkeit des Virus warnen wollten, zum Schweigen gebracht.

2014 wurde sogar der NRC selbst Opfer des chinesischen Regimes. Die Organisation war intensiven Cyberangriffen durch staatlich-geförderte chinesische Hacker ausgesetzt, was Hunderte von Millionen Dollar Schaden verursachte.

Gill ist der Ansicht, dass die Versuchspersonen über die Beteiligung der KP Chinas am Impfstoff informiert werden sollten. Am besten wäre es jedoch, wenn Kanada die Partnerschaft komplett beenden würde, so die Ärztin.

„Es ist für unsere Regierung von grundlegender Bedeutung, dieses gefährliche Unterfangen aufzugeben und stattdessen… Impfstoffversuche mit unseren verbündeten Nationen zu finanzieren, die die Bedeutung von Vertrauen, Ethik und Transparenz verstehen“, betonte sie.

Auf Anfrage der Epoch Times sagte ein Sprecher des kanadischen Zentrums für Impfstoffkunde: „Wir warten immer noch auf die endgültige Genehmigung und werden uns bald mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen detaillierte Informationen über die Studie zukommen zu lassen.“ Seitens der NRC und Health Canada gab es keine Auskunft.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: Doctor Concerned About Canadian Human Trials of Virus Vaccine Developed in Partnership With Chinese Military