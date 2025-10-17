Logo Epoch Times

Chinesisches Militär

China: Stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission aus der Armee ausgeschlossen

He Weidong ist der prominenteste Kommandant, der seit Jahrzehnten aus dem Amt entfernt wurde.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat den Kampf gegen Korruption zu einer seiner obersten Prioritäten gemacht (Archivbild).

Foto: Feng Li/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Wegen „schwerwiegender Verstöße“ im Zusammenhang mit Korruption sind neun hochrangige Militärangehörige aus der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und aus der Armee ausgeschlossen worden.
Aufgrund von „schwerwiegenden Verstößen“ seien der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, He Weidong, sowie acht weitere Militärangehörige aus der Armee ausgeschlossen worden, erklärte Ministeriumssprecher Zhang Xiaogang am Freitag.
Seit März kursierten Gerüchte über He, da dieser nicht mehr öffentlich gesehen worden war. Ebenfalls unter den Beschuldigten genannt wurde der ehemalige Abteilungsleiter für politische Arbeit der Armee, Miao Hua. Staatlichen Medienberichten zufolge wurde Miao bereits im Juni seines Amtes enthoben.
Acht der Betroffenen, die zuvor im Zentralkomitee der KPCh saßen, wurden laut dem Verteidigungsministerium aus der Partei ausgeschlossen.
Seit seinem Amtsantritt vor über einem Jahrzehnt hat Chinas Staatschef Xi Jinping den Kampf gegen Korruption zu einer seiner obersten Prioritäten gemacht. Xi bezeichnete Korruption als „größte Bedrohung“ für die Kommunistische Partei.
Kritischen Stimmen zufolge dient diese Politik dem chinesischen Staatschef jedoch auch als Instrument, um politische Rivalen zu beseitigen. (AFP/red)

