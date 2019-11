China warnt: Armee steht bereit – Zusammenstöße auch an Hochschulen

Die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten in Hongkong haben sich am Dienstag erstmals auf mehrere Hochschulen ausgeweitet. Vor allem das Gelände der Chinesischen Universität von Hongkong wurde in ein Schlachtfeld verwandelt.

Die Polizei feuerte dort mit Tränengas und Gummigeschossen auf Demonstranten, die Barrikaden errichtet hatten. Polizeisprecher Kong Wing Cheung sagte, der Rechtsstaat stehe „am Rande des Zusammenbruchs“.

Am zweiten Tag in Folge legten Demonstranten Teile des öffentlichen Verkehrs in Hongkong lahm. Kleine Gruppen blockierten Straßen und warfen Gegenstände auf Bahngleise. An der Chinesischen Universität beobachtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, wie Demonstranten Steine in die Richtung von Polizisten warfen. Auch an drei anderen Hochschulen gab es gewalttätige Zwischenfälle.

Im Geschäftsviertel Central, in dem zahlreiche internationale Unternehmen ihren Sitz haben, besetzten Tausende mehrere Straßenzüge und sangen: „Kampf für die Freiheit!“ Aus der Menschenmenge wurden Steine und andere Gegenstände geworfen. Wenn die Menge von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben wurde, formierte sie sich anschließend neu.

China warnt: Armee steht bereit

Chinesische Staatsmedien lobten die Hongkonger Polizei für ihre Zurückhaltung, warnten jedoch zugleich, die Volksbefreiungsarmee stünde bei Bedarf zur Unterstützung der Hongkonger Sicherheitskräfte bereit. Es sei daran erinnert, dass mehrfach chinesisches Personal unter den Einsatzkräften in Hongkong ausgemacht wurde.

Peking schickte bereits Tausende von Truppen über die Grenze nach Hongkong, es sind geschätzt 10.000 bis 12.000 chinesische Soldaten vor Ort. Es ist bekannt, dass während der Demokratie-Bewegung vom 4. Juni 1989 die KP China Soldaten und Polizisten befahl, sich als Pekinger Zivilisten zu tarnen und Unruhen zu verursachen, damit das Militär sie als Vorwand für seine Massenmorde benutzen konnte, die es „Unterdrückung von Aufständen“ nannte.

In den Augen der KP China sind Mord und Attentate alltägliche Methoden und in Zukunft kann die Partei durchaus dieselben Methoden anwenden – Vergiftung, Ermordung, Explosionen, Sabotage von Stromnetzen oder Transporteinrichtungen usw. –, um Chaos und Konflikte im Westen zu verursachen.

Der China-Experte Simon Lau erklärt:

die neue Methode ist: Gegen die Schwächsten mit den extremsten Methoden vorzugehen, um die Masse einzuschüchtern.“

„Die Polizei hat keine Angst mehr, dass ihr gewaltsames Vorgehen von den Medien erfasst wird. Im Gegenteil wollen sie sogar, dass die Bilder über Social Media und TV-Sender verbreitet werden, um die Öffentlichkeit einzuschüchtern. Je brutaler desto besser,“ sagte Lau im Interview.

Seitdem greift die Polizei zu Maßnahmen, die sonst nur im Kampf gegen Terroristen eingesetzt werden, um die Hongkonger einzuschüchtern.“

Mehrere Regierungen hatten zuletzt die Zunahme der Gewalt verurteilt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums verurteilte die „Gewalt auf allen Seiten, unabhängig von ihrer politischen Neigung“ und rief alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Die britische Regierung bezeichnete die Eskalation in Hongkong als „zutiefst verstörend“. (afp)