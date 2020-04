Flüge für 65 Cent: Chinas Fluglinien sollen mit Billigflügen vor dem Corona-Aus bewahrt werden

Nach dem Ende der Corona-Krise droht auch zahlreichen internationalen Fluglinien das Aus. In China wird wieder geflogen, aber es will kaum jemand ein Flugzeug besteigen, der dies nicht muss. Die Airlines wollen nun mit Billigstangeboten und Rabattpaketen punkten.

Eine Vielzahl an Fluglinien weltweit hatte bereits im Vorjahr mit Problemen zu kämpfen, 23 davon mussten Insolvenz anmelden. Experten erwarteten bereits damals eine Entwicklung hin zu einer Konzentration der Märkte – kleinere Anbieter würden verschwinden, größere würden sich zusammenschließen. Die Corona-Krise droht diesen Prozess nun zu verstärken. Das KP-Regime in China will nun durch Subventionen die Nachfrage nach Inlandsflügen stärken und auf diese Weise Anbieter retten.

Chinas Fluglinien verloren im ersten Quartal insgesamt etwa 5,2 Milliarden Euro

Wie das Magazin „Aero Telegraph“ berichtet, haben Fluggesellschaften, die Inlandsflüge anbieten, in China ihren Betrieb wieder aufgenommen. Allerdings haben sie mit einer stockenden Nachfrage zu kämpfen. Vielen Konsumenten, die zudem mit Vermögensverlusten zu kämpfen haben, ist einfach noch nicht danach, Flugreisen zu unternehmen. Es werden derzeit erst in etwa die Hälfte der Flugtickets verkauft, die vor der Corona-Krise erworben wurden. Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC schätzt die Verluste chinesischer Airlines im ersten Quartal 2020 auf insgesamt umgerechnet annähernd 5,2 Milliarden Euro.

Diesem Trend wollen die Airlines nun mit Billigtickets entgegenwirken. Bereits am kommenden Feiertag, dem 1. Mai, sollen Reisende die Möglichkeit haben, zu ultragünstigen Preisen in ein verlängertes Wochenende zu fliegen. Von Shenzhen nach Chengdu, eine Strecke etwa von 1.300 Kilometern, kommt man mit Shenzhen Airlines für umgerechnet 65 Cent.

Keine Unterstützung für Flüge von und nach Taiwan, Macau und Hongkong

Auch Anbieter wie Air Changan, Hainan Airlines, Shandong Airlines, China West Air oder Urumqi Air bieten günstige Paketlösungen oder Rabattkonstruktionen für Vielflieger an. China Express Airlines, Xiamen Airlines, China Eastern Airlines und China West Air gewähren zudem Rabatte für die Buchung freier Nebensitze. Auf diese Weise will man dem Gedanken sozialer Distanzierung Rechnung tragen, der sich im Zeichen der Corona-Krise in den Köpfen vieler Bürger festgesetzt hat.

Bereits im März hatte das Regime in Peking inländischen und ausländischen Fluglinien Unterstützung zugesagt, damit diese wieder in vollem Umfang Inlandsflüge und internationale Verbindungen anbieten. Mit einer Ausnahme: Die Rückendeckung soll nicht gelten, wenn es um Flüge von und nach Hongkong, Macau oder Taiwan geht.