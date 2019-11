Chinas Präsident spricht Hongkongs Regierungschefin Lam „großes Vertrauen“ aus

Chinas Präsident Xi Jinping hat der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sein „großes Vertrauen“ ausgesprochen. Während eines Treffens mit Lam am Montag in Shanghai rief Xi auch zu „wirksamen Maßnahmen“ auf, um das Leben der Hongkonger Bevölkerung zu verbessern, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach forderte Xi Lam zudem zum Dialog mit allen Bevölkerungsteilen auf. Xinhua ist das Sprachrohr der Kommunistischen Parteil Chinas, Carrie Lam ist in Hongkong höchst unpopulär.

Lam strebe nach einer „Stabilisierung der Situation“ in Hongkong und nach einer Verbesserung der „gesellschaftlichen Atmosphäre“, sagte Xi laut Xinhua. Die Regierungschefin habe „sehr viel harte Arbeit“ geleistet, fügte Xi demnach an. Die wichtigste Aufgabe der Regierung in Hongkong sei es, die „Gewalt und das Chaos zu beenden und die Ordnung wiederherzustellen“.

Das Treffen zwischen Xi und Lam erfolgte wenige Tage, nachdem die Kommunistische Partei bei ihrer jährlichen Plenartagung entschieden hatte, den Prozess zur Auswahl der Hongkonger Regierungschefs zu verändern.

Auch hatte die Regierung in Peking in den vergangenen Wochen den Ton gegenüber den Demonstranten in Hongkong zusehends verschärft. Am vergangenen Freitag hatte die Regierung angekündigt, „keine Aktivitäten“ zu tolerieren, die das Land spalten oder die nationale Sicherheit gefährden würden. Die Drohung löste am Wochenende erneute Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone aus.

Berichte unserer Reporter vor Ort

In den letzten Monaten der Proteste haben die Epoch Times Reporter über alle großen Kundgebungen, Paraden und Veranstaltungen berichtet, die von Demonstranten gegen das Auslieferungsgesetz ausgingen. Reporter haben unzählige lokale Beamte, Demonstranten und andere Hongkonger über ihre Ansichten zur aktuellen Krise in ihrer Stadt befragt.

Während der Berichterstattung gerieten sie manchmal in die Schusslinie, wenn die Polizei Tränengas, Pfefferspray und Projektile einsetzte.

Ich habe keine Angst. Es mag gefährlich sein, aber nicht im Vergleich zu dem, was die Demonstranten jeden Tag erleben. Ich habe die Möglichkeit, in ein demokratisches Land zurückzukehren, aber die Hongkonger können nirgendwo hingehen, und sie stehen für das ein, was sie für richtig halten“, sagte Jeremy Sandberg, ein Reporter der Epoch Media Group.

Die Hongkonger begannen im April, Kundgebungen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz abzuhalten, das es dem chinesischen Regime ermöglicht hätte, jeden „kriminell Verdächtigen“ aus Hongkong nach China auszuliefern und vor ein Gericht der Kommunistischen Partei zu stellen. Seitdem haben Reporter der Epoch Times ausnahmslos alle Großereignisse live übertragen.

Am 12. Juni nahmen die friedlichen Proteste eine Wendung, als die Hongkonger Polizei begann, Gummigeschosse, Bohnensäcke, Tränengas und Pfefferspray zu verwenden, um Demonstrationen zu zerschlagen. Unsere Reporter berichteten, dass sie von den Hongkongern ermutigt wurden.

Ich glaube, Hongkong stellt sich gegen alle Widerstände gegen die Kommunistische Partei Chinas, ich bewundere ihre Entschlossenheit, für ihre Freiheit einzutreten, und ihr Pflichtgefühl ihren eigenen Rechten gegenüber“, sagte Sandberg.

Journalisten aus der ganzen Welt sind nach Hongkong gekommen, um über die Proteste zu berichten. Einige von ihnen wurden von der Polizei bei den Demonstrationen schwer verletzt.

Am 29. September wurde eine Reporterin einer lokalen indonesischen Presse von einem Gummigeschoss der Polizei aus kurzer Distanz ins Gesicht getroffen und in ein lokales Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist bekannt, dass sie bei dem Angriff ihr Auge verloren hat. (afp/ks)