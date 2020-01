Coronavirus im Newsticker: Erster Verdachtsfall in Schottland

Am 31. Dezember 2019 alarmierten die chinesischen Behörden die Weltgesundheitsbehörde (WHO) über Fälle von Lungenentzündung in der chinesischen Millionenstadt Wuhan (Provinz Hubei) mit unbekannter Ursache. Was als mysteriöse Krankheit begann, hat jetzt einen Namen: 2019-nCoV. Das Virus breitet sich innerhalb und außerhalb Chinas aus.

Wegen der Situation in China wandeln wir den chronologischen Ablauf in einen Newsticker um:

24. Januar:

Wie BBC berichtet gibt es aktuell vier Verdachtsfälle in Schottland, die Symptome einer möglichen Coronavirus-Erkrankung aufweisen. Die Betroffenen waren innerhalb der letzten zwei Wochen im chinesischen Wuhan, wo der Virus ausbrach. Dieser Zeitraum entspricht der Inkubationszeit des Virus. Die Patienten befinden sich aktuell in Krankenhäusern in Edinburgh und Glasgow und werden auf die Lungenkrankheit getestet.

Auch in Frankreich hat es am Donnerstag auch einen Verdachtsfall gegeben. Heute kam schließlich die Entwarnung.

Unterdessen hat die französische Fluggesellschaft Air France aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus vorerst alle Direktverbindungen von und nach Wuhan gestrichen. Die Airline halte sich damit an von Behörden wie der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Maßnahmen, teilte Air France mit. Die Fluggesellschaft verfolge die Situation zum Schutz der Fluggäste und Mitarbeiter genau.

China schließt Teile der Chinesischen Mauer

Die Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus in China treffen nun auch ein Symbol der Stärke des Landes: Teile der Chinesischen Mauer werden geschlossen. Auch die Ming-Gräber und die Yinshan-Pagode blieben ab Samstag vorsichtshalber geschlossen, erklärte die für die Verwaltung dieser historischen Stätten zuständige Behörde am Freitag. Das Stadion der Olympischen Spiele 2008 in Peking ist seit Freitag nicht mehr zugänglich.

Disneyland Shanghai bleibt im Kampf gegen Virus ab Samstag vorerst geschlossen

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleibt das Disneyland in Shanghai ab Samstag vorerst geschlossen. Die Entscheidung sei zum Schutz des Personals und der Besucher getroffen worden, teilte der Vergnügungspark am Freitag mit. Am Wochenende beginnen einwöchige Ferien zum chinesischen Neujahr, und Disneyland hatte besondere Spektakel geplant. Alle Besucher, die bereits gebucht haben, würden entschädigt, erklärte der Park auf seiner Website.

China ruft Gesundheits-Notstand in zehn Provinzen und Städten aus

Die Lungenkrankheit ist in Wuhan äußerst schwerwiegend. Bisher haben zehn Provinzen und Städte in Hubei, Peking, Shanghai, Guangdong, Hunan, Zhejiang, Tianjin, Anhui, Chongqing und Changsha einen Gesundheits-Notstand ausgerufen.

Die Krankheitsfälle werden in vier Kategorien unterteilt: besonders auffällig (Stufe I), schwerwiegend (Stufe II), äußerst schwerwiegend (Stufe III) und allgemein (Stufe IV).

Offiziellen Angaben zufolge ist das Virus derzeit in Qinghai und Tibet ausgebrochen. 885 Fälle wurden bestätigt – 26 Todesfälle im ganzen Land. Die Zahl der Infizierten stieg im Vergleich zu gestern von 644 auf 830 Fälle an. In der Provinz Hubei wurden 13 Städte komplett abgeriegelt.

23. Januar: In China ist zum ersten Mal ein Mensch außerhalb der Provinz Hubei an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesundheitsbehörde der nördlichen Provinz Hebei, die an die Hauptstadt Peking angrenzt, vermeldete am Donnerstag den Tod eines 80-jährigen Mannes, der sich mit dem Erreger infiziert hatte. Er starb demnach bereits am Mittwoch.

23. Januar: Die Stadt Wuhan stellt den öffentlichen Nahverkehr ein. Zudem wurden Flughafen und Bahnhöfe ab Donnerstagmorgen geschlossen. Damit soll die Ausbreitung von 2019-nCoV eingedämmt werden. Die Sperre ist „bis auf Weiteres“ in Kraft. Gegen Mittag wird angekündigt weitere Städte unter Quarantäne zu Stellen, darunter Huanggang, Ezhou und Chibi, alle in der Provinz Hubei. Davon hat Chibi mit 120 Kilometern die größte Distanz zu Wuhan. Die offizielle Zahl der Infizierten ist inzwischen auf mindestens 620 gestiegen, die Abriegelungen erfolgen bis 12 Uhr Mitternacht. Am Abend folgte die Meldung auch die Stadt Xiantao sei geschlossen worden. Der Verkehr dort sei untersagt. Damit legt der Coronavirus nun die fünfte Stadt in China lahm.

22. Januar: Das Notfallkomitee hat die Krisensitzung verlängert, bei der es um die mögliche Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands geht. Die Sitzung findet inmitten eines signifikanten Anstiegs der bestätigten Fälle von mit 2019-nCoV infizierten Personen statt. Laut Chinas Nationaler Gesundheitskommission gibt es derzeit 580 Infizierte. Die Zahl der Todesfälle ist inzwischen auf 17 angestiegen – alle Fälle wurden aus der Provinz Hubei gemeldet.

21. Januar: Die WHO bestätigt die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt nun 222, einschließlich der Infektionen unter den Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Die chinesischen Behörden haben einen vierten Todesfall gemeldet. Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hat ein Notfallkomitee einberufen, um zu entscheiden, ob es sich um einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung handelt.

20. Januar: Südkorea bestätigt den ersten Fall von 2019-nCoV. Der Patient berichtete nicht über den Besuch von Tiermärkten im chinesischen Wuhan.

18. und 19. Januar: Die chinesischen Behörden berichten von einem Anstieg der 2019-nCoV-Fälle, darunter erste bestätigte Fälle in Shenzhen (1 Fall) und Peking (2 Fälle), sodass sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 204 erhöht. Die Behörden berichten auch über einen dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus.

17. Januar: Thailand bestätigt den zweiten ausländischen Fall von 2019-nCoV im Land, womit sich die Gesamtzahl der aus China ausgehenden Fälle auf drei erhöht.

16. Januar: Japan meldet einen weiteren ausländischen Fall von 2019-nCoV. Der chinesische Staatsbürger, ein Mann Mitte 30, berichtete ebenfalls nicht über einen Besuch des Fischmarktes von Huanan.

15. Januar: China meldet den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit 2019-nCoV. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 69-jährigen Mann mit schwerer Myokarditis, abnormaler Nierenfunktion und schweren Schäden an mehreren Organfunktionen.

13. Januar: Thailand meldet den ersten ausländischen Fall von 2019-nCoV. Die Patientin, eine 61-jährige Frau aus Wuhan, meldete keinen Besuch des Fischmarktes von Huanan.

12. Januar: China teilt die genetische Sequenz des neuartigen Coronavirus und hilft den Ländern bei der Prüfung und Rückverfolgung potenziell infizierter Personen.

9. Januar: China meldet den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus, 2019-nCoV. Ein 61-jähriger Mann wurde mit mehreren Erkrankungen in ein Krankenhaus in Wuhan eingeliefert. Abgesehen von Atemversagen und schwerer Lungenentzündung litt der Patient auch an Unterleibstumoren und chronischen Lebererkrankungen.

7. Januar: China identifiziert ein neues Coronavirus als Ursache des Ausbruchs. Coronaviren sind eine große Familie von Viren, die in unterschiedlichem Ausmaß Krankheiten verursachen können, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu schweren tödlichen Erkrankungen. Gewöhnlich kommen sie bei Tieren vor, einige Arten des Virus können auch Menschen infizieren und von Mensch zu Mensch übertragen werden. Sowohl SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom) als auch MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, zu Deutsch: Respiratorisches Syndrom aus dem Nahen Osten) werden durch ein Coronavirus verursacht.

3. Januar: China meldet insgesamt 44 mutmaßliche Patienten mit der mysteriösen Krankheit.

1. Januar: Beamte schließen den Fischmarkt von Huanan, der als Quelle der mysteriösen Krankheit vermutet wird, da einige der Patienten, die wegen der lungenentzündlichen Krankheit behandelt wurden, Händler oder Verkäufer auf dem Markt waren.

31. Dezember 2019: Die chinesischen Behörden informieren das Büro der WHO in China über Fälle von Lungenentzündung in Wuhan Stadt (Provinz Hubei, China) mit unbekannter Ursache.

Der chronologische Ablauf wurde auf Basis von Devex, einer unabhängigen Medienplattform erstellt, die Fachleute aus den Bereichen Entwicklung, Gesundheit, humanitäre Hilfe verbindet und vernetzt. (sza/afp/dpa/dts/so)