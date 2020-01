Coronavirus NEWSTICKER: 2800 Erkrankungen und 80 Tote in China – WHO-Chef reist nach China

Trotz drastischer Quarantäne-Maßnahmen der chinesischen Sicherheitsbehörden breitet sich das neuartige Coronavirus in der Volksrepublik immer weiter aus.

Montag 27.01.

2:00 Uhr: Weltweit 2800 Infektionen bestätigt – Ferien über das laufende Neujahrsfest in China verlängert

Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist bis Montag um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus in der Volksrepublik um mehr als 700 auf 2744.

Mit den rund 40 Fällen weltweit sind damit fast 2800 Fälle bestätigt. Die Zahl der Infizierten in China kann noch weiter stark steigen, da es nach diesen Angaben rund 5800 Verdachtsfälle gibt, wo die Diagnose noch nicht abgeschlossen ist. In Hongkong, Taiwan und Macao gibt es zudem 17 bestätigte Erkrankungen. Von den Patienten in China sind 461 schwer erkrankt. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo der Erreger vermutlich erstmals vom Tier auf den Menschen übersprang, ist der Zustand von 69 Erkrankten kritisch.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit hat China drastische Maßnahmen ergriffen. Die Regierung in Peking kündigte nun auch an, dass die Ferien über das laufende Neujahrsfest bis einschließlich Sonntag verlängert werden. Das Virus ist inzwischen in fast jeder Provinz oder Region des Landes aufgetaucht.

00: 30 Uhr: Inzwischen 2300 Erkrankungen und 80 Tote durch Coronavirus in China

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist um weitere 24 Verstorbene auf insgesamt mindestens 80 gestiegen. Aus einer neuen Zwischenbilanz der chinesischen Behörden vom Montag geht ferner hervor, dass die Gesamtzahl der registrierten Krankheitsfälle inzwischen auf mehr als 2300 zugenommen hat. Die vorherige Zahl hatte noch bei rund 2000 Erkrankungen gelegen.

Die chinesischen Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen. Neben der Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheitswelle ihren Ausgang genommen hatte, steht inzwischen praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne, betroffen sind rund 56 Millionen Menschen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, will zu Beginn der Woche bei einem Besuch in China über Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten. „Ich bin auf dem Weg nach Peking“, schrieb er am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der chinesischen Hauptstadt wolle er mit Regierungsvertretern und Gesundheitsexperten zusammenkommen.

Sonntag 26.01.

23:20 Uhr: WHO-Chef reist zu Beratungen über Coronavirus nach China

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reist wegen der massiven Ausbreitung des neuen Coronavirus nach China. „Ich bin auf dem Weg nach Peking“, schrieb er am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der chinesischen Hauptstadt wolle er mit Vertretern der Regierung und Gesundheitsexperten über die jüngsten Entwicklungen und die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten.

Trotz drastischer Quarantäne-Maßnahmen der chinesischen Sicherheitsbehörden breitet sich das neuartige Coronavirus in der Volksrepublik immer weiter aus. Offiziell gibt es in China bislang (Ortszeit: 23 Uhr) 2091 Infektionsfälle (628 in Wuhan), 56 Patienten (52 in der Provinz Hubei, davon 45 in Wuhan) starben. Außer in China traten einzelne Infektionsfälle auch in anderen Ländern auf, darunter Australien und Frankreich. Die US-Gesundheitsbehörde CDC gab am Sonntag den fünften Coronavirus-Fall in den Vereinigten Staaten bekannt.

21:45 Uhr: USA melden fünften Erkrankten

In den USA ist inzwischen bei fünf Menschen das neuartige Coronavirus diagnostiziert worden. Es sei damit zu rechnen, dass weitere Fälle auftreten, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Sonntag mit. Hundert Patienten würden derzeit landesweit wegen des Verdachts einer Infektion mit dem Virus untersucht.

18:21 Uhr: Zahl der Virus-Toten steigt – außerhalb Chinas 38 Erkrankte

Die Zahl der offiziellen Todesopfer stieg auf 56, wie die Nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Außerhalb Chinas gibt es aktuell 38 Fälle einer Erkrankung – darunter mit drei Patienten in Frankreich die ersten Erkrankungen in Europa. Einige Länder bereiteten sich darauf vor, ihre Staatsbürger aus der Region Wuhan auszufliegen.

16:30 Uhr: Auswärtiges Amt rät von Reisen in Provinz Hubei ab

Das Auswärtige Amt rät mittlerweile von Reisen in die gesamte Provinz Hubei ab, wie am Sonntag aus den aktualisierten Reisehinweisen des Ministeriums hervorging. China-Reisende sollten die von den Behörden der Volksrepublik beschlossenen Reiseeinschränkungen bedenken und erwägen, „nicht zwingende Reisen nach China auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“.

16:30 Uhr: Wuhans Bürgermeister geht von 3000 Infektionen mit Coronavirus in China aus

Bei dem neuartigen Coronavirus in China ist nach Einschätzung des Bürgermeisters von Wuhan von einer deutlich höheren Fallzahl auszugehen als bislang von den Behörden angegeben. Es sei „möglich, etwa 1000 Fälle hinzuzufügen“ zu den landesweit 1975 offiziell bestätigten Infektionen, sagte Bürgermeister Zhou Xianwang am Sonntag.

Zur Begründung verwies Zhou auf die mehr als 2200 Verdachtsfälle in den Krankenhäusern seiner Stadt, die unter Beobachtung stünden und noch auf das Virus getestet werden müssten. Es sei von einer Infektionsrate von 45 Prozent auszugehen. Internationale Wissenschaftler hatten die Zahl der Infizierten schon vor einigen Tagen auf mehrere tausend geschätzt. Nach Behördenangaben starben bislang 56 Menschen an dem Erreger 2019-nCoV.

15:26 Uhr: Erste Staaten holen Bürger aus Wuhan

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China planen erste Staaten Evakuierungsmaßnahmen: Die USA, Frankreich und Japan kündigten an, ihre Bürger rasch aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan zu holen. Die Bundesregierung dagegen plante vorerst keine Evakuierungen.

15:05 Uhr: Verdachtsfall in Österreich gemeldet

In Österreich wurde ein erster Verdachtsfall gemeldet. Laut „Salzburg24“ handelt es sich bei der Patientin um eine chinesische Flugbegleiterin. Sie wurde am Samstagabend mit grippeähnlichen Symptomen im Kaiser Franz Josef-Krankenhauses aufgenommen. Die Frau wurde zunächst in einem Isolationszimmer untergebracht. Heute gehe es der Patientin schon besser als gestern. Mit einem abschließenden Untersuchungsergebnis wird spätestens morgen gerechnet. Die Personen, die mit der Chinesin in Kontakt waren, wurde ebenfalls untersucht. Sie waren beschwerdefrei.

13:40 Uhr: Erster Verdachtsfall in Berlin hat sich nicht bestätigt

In Berlin war der Verdacht auf einen Fall des neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Die Frau, die kurz zuvor aus China gekommen war, hatte sich laut „Berliner Morgenpost“ wegen Atembeschwerden im DRK-Klinikum Mitte an der Drontheimer Straße in Wedding vorgestellt. Der Abstrich wurde von der Charité untersucht. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, meldete die „Morgenpost“ um 13:40 Uhr. Es handele sich nur um eine einfache Erkältung.

12:20 Uhr: Mundschutz-Pflicht für über 110 Millionen Einwohner

Chinas bevölkerungsreichste Provinz hat angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus all ihre mehr als 110 Millionen Einwohner angewiesen, Mundschutz zu tragen. Außer für Guangdong im Süden des Landes wurden am Sonntag auch für die zentrale Provinz Jiangxi eine entsprechende Anordnung erlassen.

Atemmasken sind bereits in der zentralchinesischen Millionen-Metropole Wuhan vorgeschrieben, in der die neuartige Lungenerkrankung im Dezember ihren Ausgang nahm. Weitere Großstädte schlossen sich am Wochenende der Anordnung an. Chinas Industrieministerium hatte versichert, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass genügend Atemmasken zur Verfügung stehen werden.

China: Neuer „Virus nicht so stark wie SARS“

Trotz der steigenden Zahl der Todesopfer ist das neuartige Coronavirus in China nach Einschätzung der dortigen Gesundheitsbehörden nicht so gefährlich wie der SARS-Erreger. „Von dem her, was wir derzeit sehen, ist diese Krankheit tatsächlich (…) nicht so stark wie SARS“, sagte der Leiter des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle, Gao Fu, am Sonntag in Peking.

Allerdings scheine die Fähigkeit von 2019-nCoV, sich auszubreiten, zuzunehmen, führte der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, aus. Außerdem sei das Virus bereits während der bis zu zwei Wochen langen Inkubationszeit übertragbar, also schon bevor ein Infizierter Symptome der Krankheit bemerkt. „Das ist ganz anders als bei SARS“, sagte Ma.

Angesichts der Fähigkeit von Viren zu mutieren, räumte Vize-Gesundheitsminister Li Bin ein, dass die Behörden noch keine Klarheit über die „möglichen Veränderungen der Epidemie“ hätten. Die Entwicklung der Krankheit „ist weiterhin nicht unter unserer Kontrolle“.

11:50 Uhr: WHO Europa – Vorbereitet sein

Nach den ersten Nachweisen der neuartigen Lungenkrankheit in Europa hat die Weltgesundheitsorganisation ein gemeinsames Vorgehen gegen den Erreger angemahnt. „In einer Zeit der Unsicherheit über die Entstehung und das Verhalten eines Virus ist es umso entscheidender, dass Länder, Organisationen und die internationale Gemeinschaft als Einheit handeln“, teilte das WHO-Regionalbüro Europa am mit. Dazu zähle auch, auf lokaler und nationaler Ebene vorbereitet zu sein, um erkrankte Menschen aufzuspüren und auf das Coronavirus zu testen.

Die WHO beschloss am 23. Januar nach einer zweitägigen Krisensitzung, vorerst keinen weltweiten Gesundheitsnotstand auszurufen. Zur Begründung heißt es, bisher gebe es außerhalb Chinas „keine Hinweise“ auf eine Übertragung des Krankheitserregers von Mensch zu Mensch.

11:15 Uhr: Deutscher nach China-Reise nicht infiziert

Ein Test bei einem Mann aus Niedersachsen hat ergeben, dass er sich nicht mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er war nach einem Bericht der „Peiner Allgemeinen Zeitung“ fiebrig und hustend von einer China-Reise zurückgekehrt.

11:10 Uhr: Vorerst keine Evakuierung von Deutschen aus chinesischer Provinz Hubei geplant

Eine Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist vorerst nicht geplant. Aus Regierungskreisen in Berlin verlautete am Sonntag, das Auswärtige Amt stehe in engem Kontakt mit den Betroffenen und mit Partnerorganisationen vor Ort, wie mit der Situation umzugehen sei.

Demnach leben in der Region etwa 100 deutsche Staatsangehörige mit ständigem Wohnsitz, die in der Krisenvorsorgeliste des Amtes registriert sind. In diese Liste können Deutsche sich freiwillig eintragen lassen.

10:30 Uhr: Wildtierhandel verboten

Die chinesische Regierung hat den Handel mit Wildtieren vorübergehend verboten. Das Züchten sowie Transport und Handel seien bis zum Ende der nationalen Epidemie „streng verboten“, teilte unter anderem das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit.

Die Verbraucher müssten sich der Gesundheitsrisiken des Verzehrs von Wildtieren bewusst sein und „sich gesund ernähren“, hieß es in der Mitteilung weiter.

9:00 Uhr: Stadt Shantou zieht – kurz nach der Ankündigung der Abriegelung erster Stadt außerhalb von Hubei – diese wieder zurück

Die Lungenkrankheit in China breitet sich weiter aus. Nach der Abriegelung von mehr als 18 Städten in der Provinz Hubei soll nun die erste Stadt außerhalb der Provinz abgeriegelt werden. Fahrzeugen, Schiffen und Menschen ist es ab morgen nicht mehr erlaubt, in die Stadt Shantou in der Provinz Kanton einzureisen, wie die Behörde für die Prävention und Kontrolle des Coronavirus der Stadt heute bekannt gab. In der „Mitteilung zur Verkehrskontrolle“ heißt es seitens der Behörde: 1. Am 26. Januar werden ab 14:00 Uhr Busse, Stadtbusse, Taxis und Fähren in Shantou eingestellt. 2. Am 27. Januar wird ab 00:00 Uhr die Einfahrt von Fahrzeugen, Schiffen und Menschen in die Stadt Shantou verboten. Die Schnellstraßen, die durch das Gebiet unter der Gerichtsbarkeit von Shantou führen, können weiterhin normal befahren werden. 3. Außerdem werden morgen ab Mitternacht Personen, die aus Shantou in andere Städte einreisen, kontrolliert und zurückgebracht.

01:28 Uhr: China meldet 13 weitere Tote und mehr als 2.000 Infizierte

Die Behörden in der schwer betroffenen Provinz Hubei meldeten am Sonntag 13 weitere Tote – insgesamt starben nach Staatsangaben bislang 56 Menschen an der Atemwegserkrankung. Bei 323 weiteren Menschen sei außerdem das Virus festgestellt worden.

Damit liegt die Zahl der Infizierten in der Volksrepublik nach eigenen Angaben bei mehr als 2.000, bisher unentdeckte Fälle sind nicht auszuschließen.

Dazu kommen aktuell 29 Fälle im Ausland (1 in Kanada, 5 in Thailand, 4 in Australien, jeweils 3 in Japan, Singapur, Malaysia und Frankreich, jeweils 2 in Südkorea, Vietnam und USA , 1 in Nepal)

00:12 Uhr: Erster Fall in Kanada, USA, Japan und Frankreich wollen Staatsbürger aus Wuhan holen

Aus Kanda kommt die Meldung, dass der erste Fall des Coronavirus nun im Krankenhaus von Toronto behandelt wird, laut Gesundheitsbehörde sei der Zustand stabil.

Die USA hat indes angekündigt US-Staatsbürger aus Wuhan zu evakuieren. Für Dienstag sei ein Flug geplant, um US-Behördenpersonal und weitere Staatsbürger aus der Millionenstadt Wuhan nach San Francisco zu bringen, teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit.

Für Privatpersonen gebe es nur „begrenzte Kapazitäten“, schränkte die Behörde ein. Es werde den Menschen Vorrang eingeräumt, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind, erklärte das Außenministerium.

Auch Frankreich plant per Bus eine Evakuierungsaktion seiner französischen Mitarbeiter aus dem Werk in Wuhan. London rät von samtlichen Reisen nach Hubei ab.

Auf der Seite des deutschen Außenministerium findet man unter „Aktuelles“ ein Merkblatt namens “ nCoV“ zum Virus, dort steht mit dem Stand vom 24.01 noch die Information: „Das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan wird als moderat eingeschätzt.“

Das Auswärtige Amt schrieb auf Anfrage der Epoch Times, in der Provinz Hubei gäbe es „um die 100 Deutsche mit ständigem Wohnsitz“, die sich in einer freiwilligen Liste des Amtes registriert haben. Aufgrund der Feiertage „lässt sich aber derzeit nicht sagen, wie viele dieser Deutschen sich jetzt“ in Wuhan aufhalten würden. (dpa/afp/so/sk/ks)