Gesundheitsministerium schätzt Gefahr durch Coronavirus als „sehr gering“ ein

Das Bundesgesundheitsministerium schätzt die Gefahr für Deutschland durch das neuartige Coronavirus aus China als „sehr gering“ ein. „Trotzdem beobachten wir die Situation in China natürlich aufmerksam und stehen dazu in ständigem Austausch mit unseren internationalen Partnern“, erklärte ein Ministeriumssprecher am Dienstag.

Die Lagebeobachtung werde durch das Robert-Koch-Institut koordiniert. Alle relevanten Stellen würden über den aktuellen Sachstand fortlaufend informiert. Dies sei in solchen Fällen üblich. Fiebermessungen an Flughäfen nannte der Sprecher „unverhältnismäßig“.

Durch das neuartige Coronavirus starben in China bereits sechs Menschen. Rund 300 weitere Menschen sind mit dem Virus infiziert. Nach Fällen in Japan, Thailand und Südkorea wurde auch aus Taiwan eine Infektion gemeldet.