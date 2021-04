Hongkong: Vier Männer zertrümmern Inventar der Epoch Times Druckerei

Zum wiederholten Male wurde die Epoch Times Druckerei in Hongkong attackiert und das Inventar zerstört. Das Unternehmen arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben. Seit Beginn der Gründung der Firma ist sie wegen der unzensierten Berichterstattung Repressalien durch die KP Chinas ausgesetzt.

Die Druckerei der Hongkonger Ausgabe der Epoch Times wurde am frühen Morgen des 12. April von vier Männern gewaltsam aufgebrochen und verwüstet. Die „Epoch Times“ in Hongkong gab eine Erklärung heraus, in der sie die internationale Gemeinschaft aufforderte, der gewaltsamen Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Hongkong ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Zeitung geht davon aus, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPC) hinter dem Anschlag steckt und Kriminelle zum Angriff auf die Zeitung eingesetzt haben soll.

Am 12. April gegen 4:38 Uhr morgens bemerkte eine Epoch Times-Mitarbeiterin einen Mann in den Dreißigern und mittlerer Größe, der neben einem Getränkeautomaten stand und telefonierte. Als die Mitarbeiterin das Tor der Druckerei schließen wollte, trat der Mann neben dem Automaten hervor.

Er war immer noch am Telefonieren und schrie die Mitarbeiterin gleichzeitig heftig an: „Lassen Sie Herrn Zhu heraus!“ Die Frau sagte, dass es in der Druckerei niemanden mit diesem Namen gebe. Sie versuchte das Tor zu schließen, wurde jedoch von dem Mann daran gehindert.

Unerwarteter Überfall

Gleich darauf stürmten drei junge Männer in das Gebäude. Sie trugen große langstielige Hämmer und ein Messer mit sich. Sie drangen in das Gebäude der Druckerei ein und riefen den anwesenden Mitarbeitern zu: „Gehen Sie weg, gehen Sie weg, es geht Sie nichts an! Ich möchte niemanden schlagen!“

Dann schlugen sie mit den Hämmern mutwillig auf Maschinen und Inneneinrichtung ein. Die Konsole der Druckmaschine, weitere Anlagen und mehrere Computer kamen dabei zu Bruch. Sie stahlen einen Computer-Prozessor und bevor sie die Druckerei nach wenigen Minuten verließen, bewarf ein Mann eine Zeitungsdruckmaschine noch mit Schmutz.

Übergriffe nicht zum ersten Mal

In den 15 Jahren seit der Gründung der Druckerei der Epoch Times in Honkong wurde sie viele Male attackiert und schwer beschädigt. Die KPC hatte wiederholt Gangster angeheuert, um die Druckerei zu attackieren und die Mitarbeiter vor Ort einzuschüchtern.

Am 19. November 2019 wurde die Druckerei von vier Männern angegriffen. Sie haben Feuer gelegt.

Im Mai 2013 versuchten Gangster zweimal in die Druckerei einzubrechen. Das Stahltorschloss der Fabrik wurde beschädigt und zerstört.

Am 28. Februar 2006, als die Druckerei gerade seit zwei Wochen lief, brachen vier Schlägertypen ein. Sie zerschmetterten die neu gekaufte Druckmaschine von über einer Million Yuan. Der Internationale Journalisten-Verband beschuldigte die KPC, den Vorfall hinter den Kulissen eingefädelt zu haben.

Keine der oben genannten Sabotagefälle wurde von der Polizei in Hongkong gelöst.

Die Sprecherin der Hongkong Epoch Times, Frau Xueer Wu, sagte: „Die Hongkong Epoch Times hat keine Angst vor gewalttätigem Zwang. Das Unternehmen beeilt sich, die Geräte zu reparieren, und wird der Öffentlichkeit weiterhin die Wahrheit mitteilen. Wir verurteilen die KPC nachdrücklich, weil sie Gangster eingesetzt hat. Wir hoffen, dass die Polizei den Fall so schnell wie möglich löst und die Täter vor Gericht stellt. “

Wu appellierte an die Öffentlichkeit, die Epoch Times Zeitungen an Kiosken zu kaufen, um die Medien, die sich trauen, die Wahrheit zu berichten, zu unterstützen.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!