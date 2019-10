Das bei der Übergabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China im Jahr 1997 verankerte Prinzip „Ein Land – zwei Systeme“ soll demnach „erhalten und verbessert“ werden. Das Prinzip garantiert der Bevölkerung in Hongkong auf 50 Jahre Freiheiten, die auf dem chinesischen Festland nicht gewährt werden. (afp)

Die Führung der Kommunistischen Partei Chinas verabschiedete unterdessen am Donnerstag eine Erklärung, in der sie den Schutz der „Stabilität“ Hongkongs versprach.

Die Proteste der Demokratie-Bewegung halten bereits seit fünf Monaten an. Sie schlugen in den vergangenen Wochen wiederholt in Gewalt um. Die Polizei setzte häufiger Tränengas und Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Viele Demonstranten sehen die Vermummung als Schutz vor einer Feststellung ihrer Personalien, vor Tränengas und Pfefferspray.

Hongkonger Demokratie-Aktivisten haben bei ihren anhaltenden Protesten am Donnerstag Halloween-Masken aufgesetzt und damit das Anfang Oktober verhängte Vermummungsverbot missachtet. Die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone drohte mit Festnahmen, sollten Demonstranten ihre Vermummung nicht aufgeben.

Eine Buchempfehlung

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

