Epoch Times: Herr Rinderspacher, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Gespräch. Wir möchten gleich mit einem heiklen Thema beginnen.

Warum soll die Bayrische Regierung Ihrer Meinung nach keine Mittel für das Konfuzius-Institut bereitstellen?

Herr Markus Rinderspacher: Die Konfuzius-Institute unterstehen direkt dem Propaganda-Ministerium Han Ban in China und haben den Auftrag, dass China seine Soft-Power insbesondere in Europa und Amerika ausbaut. Die militärische und die wirtschaftliche Macht Chinas ist unbestritten. Im Bereich der Soft-Power hat die Weltmacht des 21. Jahrhunderts den Nachteil, nicht die Stärke der Amerikaner aufzubringen. Das 20. Jahrhundert war ein amerikanisches Jahrhundert – auch verbunden mit der Soft-Power des amerikanischen Kinos, amerikanischer Mode, amerikanischer Pop-Musik. Da verspüren die Chinesen ganz offensichtlich eine Schwäche und haben deshalb durch die Kommunistische Partei den Befehl ausgegeben, im Bereich von Kultur und Wissenschaft weltweit Einfluss auszubauen.

Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Institute der Ideologie der Kommunistischen Partei dienen. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr skeptisch, wenn der Freistaat Bayern öffentliche Steuergelder ausgibt, zum Zwecke der Indoktrination durch die Kommunistische Partei Chinas. Ich glaube, dass die Konfuzius-Institute in vielen Bereichen unterschätzt werden und ich begrüße die neue öffentliche Debatte. Es ist gut dass die Universität Düsseldorf vor einigen Tagen die Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut Düsseldorf aufgekündigt hat. Ich erwarte mir auch eine Debatte im Freistaat Bayern.

Konfuzius-Institut und Goethe-Institut – ist das vergleichbar?

Epoch Times: Es gibt genug Leute, die die Konfuzius-Institute mit dem Goethe-Institut vergleichen. Was ist Ihre Meinung dazu?

Herr Rinderspacher: Der Vergleich ist absolut illegitim, denn das Goethe-Institut entstammt einem demokratischen Staat und ist damit demokratisch legitimiert und unterliegt auch der demokratischen Kontrolle. Das Konfuzius-Institut entstammt einer Diktatur und dient dem Machtausbau des Diktators Xi Jinping; mit „weichen Mitteln“. Natürlich mit dem Mittel, dass Politiker, Parlamentarier, Bürgermeister und Bürgerinnen und Bürger unseres Landes „charmiert“ und umgarnt werden. Es ist schön, an einer Tee-Zeremonie teilzunehmen.

Es ist großartig, etwas über die Ming-Dynastie und ihre große Geschichte zu erfahren. Natürlich ist es auch sinnvoll, Chinesisch zu lernen.

Aber das, was vordergründig an den Konfuzius-Instituten geschieht, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Hintergrund der Spionage-Verdacht im Raume steht. Cyber-Hacking-Angriffe und das Influencing auch im Bereich chinesischer Studierender an bayrischen und deutschen Universitäten. Dort sollen ganz offensichtlich chinesische Studierende auf Kurs gehalten oder auf Kurs gebracht werden. Es kann nicht im Sinne eines demokratischen Bayern sein, dies auch noch mit demokratischen Steuergeldern zu unterstützen.

Ich bin der Meinung, dass wir selbstverständlich den Dialog auch mit Ländern benötigen, die nicht unsere westlichen Werte teilen, oder diese gar mit Füßen treten – aber bitte zu unseren Konditionen und zu unseren Bedingungen. Und die Bedingungen werden hier ganz vorwiegend durch das Propaganda-Ministerium in China festgeschrieben. Deshalb ist eine Zusammenarbeit auf dieser Ebene in Zweifel zu ziehen.

Kritische Themen werden eingeschränkt

Epoch Times: Gibt es noch mehr Belege dafür, dass es ein von China ausgeführtes Propaganda-Konzept gibt?

Herr Rinderspacher: Mittlerweile berichten auch Wissenschaftler von fränkischen Universitäten – zum Beispiel aus Erlangen – dass der Einfluss der Volksrepublik auf die jeweiligen Lehrstühle von Mal zu Mal wächst. Dort gibt es Kooperationsangebote und in diesem oder jenem Bereich zusammenzuarbeiten. Es gibt tatsächlich auch einen pseudoliberalen Kommunikations-Korridor, der demokratische Offenheit und Transparenz vortäuscht; wenn beispielsweise darüber diskutiert wird, wie Umweltprobleme in China angegangen werden können. Zum Beispiel mittels Elektro-Mobilität. Dagegen ist auch nichts einzuwenden.

Aber wenn die wirklich kritischen Themen angesprochen werden sollen, ist von akademischer Freiheit nichts mehr zu spüren. Die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren, Falun Gong, Tibet, Dalai Lama, und viele andere Dinge… auch bei der Position Taiwans. Da besteht keine Diskussionsbereitschaft, sondern im Gegenteil, wenn dort kritische Fragen gestellt werden, wird die Offenheit schnell geschlossen. An der einen oder anderen Stelle entsteht dann aus der charmierenden, freundlichen Position sogar Druck und Repression.

Xi strebt nach dem Supermacht-Anspruch im 21. Jahrhundert

Epoch Times: Sie haben gerade über viele Punkte gesprochen. Fangen wir mit Falun Gong an, denn das wird schon seit 20 Jahren in China verfolgt und betrifft 100 Millionen Menschen. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen.

Herr Rinderspacher: Ich finde, dass die Menschenrechtsverletzungen und politischen Verfolgungen und vieles andere, wesentlich mehr in den Blick der Welt-Öffentlichkeit geraten müssen. Dazu gehört zum Beispiel Falun Gong. Dazu gehören die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren. Dazu gehört, dass unzählige Wissenschaftler und Oppositionelle in Gefängnissen untergebracht sind. Die Welt-Öffentlichkeit hat da zu wenig den Blick drauf.

Insbesondere Europa hat über viele Jahre gehofft durch das Prinzip „Wandel durch Handel“ die Volksrepublik China gegebenenfalls auf einen demokratischen Weg zu begleiten. Das Gegenteil ist allerdings erkennbar. Dieses Prinzip ist gescheitert. Es gibt keine Demokratisierung – in keinster Weise. Es gibt keine „Perestroika“, es gibt keinen „Glasnost“ , sondern – im Gegenteil – die neue Führung von Xi Jinping ist repressiv-expansiv, also repressiv nach innen und expansiv nach außen. Es wird der Traum geträumt vom „Platz an der Sonne“ sowie es zuletzt vor 100 Jahren der deutsche Kaiser formuliert hat.

Deng Xiao Ping hatte noch Schwierigkeiten, einen unverhohlenen Weltmachtanspruch zu formulieren – im Gegenteil, er hat seine Bevölkerung noch dazu aufgefordert, sich in Bescheidenheit zu üben. Doch Xi strebt offensichtlich nach dem Supermacht-Anspruch im 21. Jahrhundert. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern das ist bereits die Gegenwart.

5G sollte in europäischen Händen bleiben

Epoch Times: In 2018 haben Sie bereits die bayerische Regierung verklagt wegen dem Ausverkauf der Spitzentechnologie nach China. Warum sind Sie dagegen?

Herr Rinderspacher: China ist mittlerweile ein „Systemischer Rivale“, wie die Europäische Union festgestellt hat. Das heißt, es gibt bereits eine andere China-Politik in Europa. Diese zeichnet sich im Konkreten auch immer mehr ab. Dazu gehört zum Beispiel, dass der technologische Ausverkauf nicht mehr länger hinnehmbar ist. Europa hat über viele Jahre hinweg beide Augen zugedrückt, wenn es um geistigen Diebstahl ging.

Mittlerweile hat die kommunistische Volksrepublik nicht nur aufgeholt, sondern auch in vielen Bereichen die technologische Marktführerschaft übernommen. Wenn beispielsweise Hochtechnologie-Unternehmen – wie Kuka in Augsburg – in chinesische Hände fallen, dann spricht das nicht für eine kluge und vorausschauende europäische Industrie-Politik. Wir dürfen dem kommunistischen China nicht zu viele Raum geben. Auf vielen Ebenen ist dies leider bereits geschehen. Ich bin auch der Auffassung, dass beispielsweise eine 5G-Technik in Europäischer Hoheit gestaltet werden sollte, auch um zu vermeiden, dass chinesische Spionage auf deutschem und europäischem Boden möglich wird.

Epoch Times: Es gibt trotzdem viele Politiker, die dafür sind. Was glauben Sie steckt dahinter – ist es Naivität, Leichtfertigkeit oder etwas anderes?

Herr Rinderspacher: Das sind zwei Begrifflichkeiten die ganz offensichtlich den Kern treffen. Es ist eine gewisse Naivität, zu glauben, dass man es mit einem Gegenüber zu tun hat, das, nur weil es wirtschaftlich erfolgreich ist, möglicherweise auch in anderen Bereichen Freiheitlichkeit gewährleistet. Und deshalb sollten wir die Augen öffnen: Dialog ja, auch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auch politische Kooperation wo es sich anbietet, aber bitte zu unseren Konditionen, und nicht auf Druck der Volksrepublik China.

Konfuzius-Institut: 300.000 Euro steuerte Bayern 2019 bei

Epoch Times: Denken Sie, in Bayern gibt es in vielen Bereichen viele chinesische Industrie-Spione? Und spielen diese eine große Rolle? Und was davon könnten Politiker vermeiden?

Herr Rinderspacher: Erst in den letzten Tagen wurde berichtet, dass es eine Spionage im Bereich eines politischen Lobby-Unternehmen in München gegeben hat. Dort finden ganz offensichtlich staatsanwaltliche Ermittlungen statt. Ich denke, man muss dies sehr ernst nehmen.

Epoch Times: Kommen wir nochmals zurück auf das Konfuzius-Institut. Was möchten Sie mit Ihrer Drohung, die Bayrischen Staatsregierung zu klagen, erreichen?

Herr Rinderspacher: Die Bayrische Staatsregierung fühlt sich offenbar in ihrer eigenen Haut nicht wohl. Denn sie hat mir die Antwort verweigert, wieviel Geld der Bayrische Steuerzahler tatsächlich investiert, um dieses Institut finanziell zu unterstützen. Selbstverständlich habe ich als Parlamentarier und Sie als Journalisten ein Anrecht darauf zu erfahren, wie diese Steuergelder eingesetzt werden. Da gilt das Prinzip der Transparenz.

Und unter fadenscheinigen Gründen wird mir nun die Antwort verweigert, weil ganz offensichtlich auch die Staatsregierung im Begriff ist, zu überprüfen, ob dies noch zeitgemäß ist. Und ich bin fest gewillt, auch unser oberstes Verfassungsgericht anzurufen, sollte mir die Antwort verweigert werden. Dies ist eine Frage von ganz grundsätzlicher Bedeutung, nicht nur was die Rechte von uns Parlamentariern angeht, sondern eben auch die Frage, wie sich Bayern im internationalen Werte-Konzert positioniert.

Anmerkung der Redaktion: Die Klagedrohung von Herrn Rinderspacher war erfolgreich. Die Staatskanzlei hatte die Zahlen auf Druck Rinderspachers herausgegeben. Demnach unterstützte die Staatsregierung das Konfuzius-Institut Erlangen-Nürnberg in den vergangenen Jahren mit insgesamt rund 300 000 Euro. Rinderspacher fordert den sofortigen Stopp der Zahlungen und will dies im Landtag thematisieren.

Demokratische Wahlen in Taiwan

Epoch Times: Sie haben eben über die Frage Taiwans gesprochen. Wie sehen Sie die aktuelle Situation in Taiwan?

Herr Rinderspacher: In Taiwan haben Anfang Januar demokratische Wahlen stattgefunden. Taiwan ist ein Leuchtfeuer der Demokratie im asiatischen Bereich, wo eine vorbildliche Demokratie der Rechtsstaatlichkeit genauso gewährleistet ist, wie die Rechte von Minderheiten. Ein hoch modernes Land, von dem wir auch technologisch viel lernen können. Und es ist beschämend, dass die internationale Gemeinschaft wegen des Druckes der Volksrepublik Chinas, Taiwan beispielsweise den Zugang zu internationalen Organisationen verwehrt.

Ob das jetzt die Welt-Handelsorganisation oder die Welt-Gesundheitsorganisation oder andere Organisationen sind. Und deshalb werbe ich intensiv dafür, dass Demokratien mit Demokratien zusammenarbeiten, und nicht vor der wirtschaftlichen Weltmacht Volksrepublik China auf die Knie gehen.

Taiwan steht unter Druck. Xi hat im Januar 2019 angekündigt gegebenenfalls sogar mit militärischen Mitteln Taiwan wieder zurückzugewinnen. Ich denke, man muss das sehr ernst nehmen. Ich bin dankbar, dass die amerikanische Schutzmacht hier Position bezieht. Europa sollte dies auch tun.

Taiwan: Auf Augenhöhe mit den Bürgern

Epoch Times: Die Taiwanesen haben ja schon ihre Einstellung der Kommunistischen Partei gegenüber gezeigt.

Herr Rinderspacher: Taiwan ist das beste Beispiel dafür, dass der Kommunismus und die Repression keine kulturelle Frage ist. In Europa wird häufig so diskutiert, dass in Asien möglicherweise politische Systeme nur mit einem Mindestmaß an Repression funktionieren könnten. Weil man angeblich mehrere Hundert oder 1,4 Milliarden Menschen nur mit harter Hand regieren könne. Es liege gewissermaßen in der asiatischen Genetik, dass man sich unterordnet. Das ist ein völliges Fehlbild, das auch wir und viele Europäer haben.

Taiwan ist das beste Beispiel dafür, dass demokratische Partizipation gerade auch im asiatischen Raum vorbildlich gelebt werden kann; auf Augenhöhe von Bürgerinnen und Bürgern, die trotz unterschiedlicher Weltanschauungen an ihrem Gemeinwesen gemeinschaftlich demokratisch arbeiten. Deshalb sollten wir den Blick auch auf Taiwan richten. Wir sollten auch nicht zulassen, dass die Volksrepublik China das Süd- und Ostchinesische Meer immer mehr zur eigenen Macht- und Einfluss-Sphäre macht, in einer Art und Weise, wie das vor ein bis zwei Jahrzehnten noch nicht erkennbar war.

Bundesregierung hält an Ein-China-Politik fest

Epoch Times: Wie beurteilen Sie das Verhalten der Bundesregierung? Verhält diese sich in Bezug auf Taiwan richtig?

Herr Rinderspacher: Die Bundesregierung hält an ihrer Ein-China-Politik fest. Ich bin dafür, einen realistischen Blick auf die Dinge zu haben. Ich würde mich allerdings freuen, wenn an der einen oder anderen Stelle auch aus Berlin mehr Selbstbewusstsein gegenüber Peking kommunikativ möglich wäre. Und das bedeutet eben auch, dass man sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass Taiwan Zugang zu internationalen Organisationen in einem ersten Schritt erhält.

Es geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt – das fordert ja noch nicht einmal die taiwanesische Präsidentin – nicht um die Unabhängigkeitsfrage. Aber es geht um die Frage internationalen Respekts und die Möglichkeit weltweiter Zusammenarbeit, insbesondere unter Demokratien. Da sollte man sich vor dem chinesischen Drachen nicht verstecken.

Und der Handelskrieg mit den USA?

Epoch Times: Gerade wenn man sich den Handelskrieg zwischen China und den USA ansieht, nun ist das erste Abkommen abgeschlossen worden – und das Ergebnis ist nicht so erfreulich für die chinesische kommunistische Regierung.

Herr Rinderspacher: Ja, der Handelskrieg hat jetzt dazu geführt, dass in China die Wirtschaft nicht mehr so brummt, wie das noch vor ein paar Jahren war. Die Europäer sind zwar immer noch hellauf begeistert, wenn wir die gegenwärtige Wachstumsrate von sechs Prozent hören, davon können wir hier ja nur träumen, aber für chinesische Verhältnisse ist das ein schlechtes Ergebnis. Auch natürlich ein Ergebnis des Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten von Amerika.

Aber für uns Europäer hat dieser Handelskrieg nicht etwa zur Folge, dass wir uns einseitig auf die Seite der Vereinigten Staaten von Amerika im republikanischen demokratischen Sinne schlagen, weil natürlich der amerikanische Präsident auch politische Kommunikationsmethoden pflegt, mit denen wir gleichermaßen unzufrieden sind.

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eine jahrzehntelang transatlantische Freundschaft im demokratischen Miteinander zu den Amerikanern haben, und uns diese traditionell gute Verbindung natürlich auch künftig erhalten bleiben sollte. Wenn ich teilweise Wirtschaftsführer in Deutschland höre, die vom Erfolgsmodell China sprechen, dann sehen diese Leute ganz offensichtlich nur Zahlenkolonnen und Wachstumsraten, aber nicht das, was an Konsequenz für die Menschen vor Ort erkennbar ist.

Haben Sie Angst?

Epoch Times: Haben Sie manchmal Angst oder verspüren Druck? Denn Sie haben ja ganz klare Ansichten was China betrifft, was Taiwan betrifft und was Menschenrechte betrifft.

Herr Rinderspacher: Das chinesische Generalkonsulat hat meinen jüngsten Besuch in Taiwan vor November 2019 auch durch einen Anruf im Bayrischen Landtag kritisch begleitet. Die chinesische Generalkonsulin war vor einigen Jahren bei einem Fastenbrechen von Muslime im Landtag bei der bayrischen SPD-Fraktion unter meiner Führung zu Gast und hat sich dann beschwert, dass auch Uiguren anwesend seien. Ich möge bitte sofort die Uiguren des Raumes verweisen, sagte sie. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Uiguren meine Freunde seien, und wenn jemand den Raum verlassen müsse, dann im Zweifelsfall sie [die Generalkonsulin selbst], worauf sie dann erbost den Raum verlassen hat. Ich bin da klar positioniert und habe keine Angst vor chinesischer Repression… vor kommunistisch chinesischer Repression.

Epoch Times: Wenn man bedenkt, dass es in China schon seit 5000 Jahren eine gute Kultur ohne Kommunismus gab. Und jetzt, nach 50 Jahren Kommunismus denken die Leute, ohne Kommunismus könne das Land nicht mehr weiter existieren. Was halten Sie von dieser Ansicht?

Menschenrechte bedeuten mehr als eine Schale Reis

Herr Rinderspacher: Ja, die Kommunisten haben auch das „Menschenrechts-Ideal“ der Bevölkerung aufoktroyiert.. Es ist schon bewundernswert, dass 400 Millionen Menschen aus der Armut raus gekommen sind – das muss ein Staat ja erst mal leisten. Da gibt es wirklich Millionen Menschen, die früher nichts zu essen hatten, und denen es jetzt wieder einigermaßen gut geht. Das muss man auch anerkennen. Das ist eine Leistung. Unter Mao war China bettelarm.

Aus dieser Position ist jetzt plötzlich der Platz an der Sonne da, und das Land entwickelt sich – Industrie und Arbeitsplätze und damit natürlich auch nationalistisches Selbstbewusstsein. „Wir sind wer! Wir sind nicht mehr das arme, unterdrückte China sondern wir haben einen Anspruch.“ Nur, es darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Menschenrechte“ nichts damit zu tun haben, dass man morgens, mittags und abends nicht nur einen Löffel Reis hat, sondern 10. Und dazu noch guten Tee und eine Warmwasser-Heizung.

Menschenrechte sind mehr als das. Menschenrechte bedeuten Mitbestimmung, Partizipation, die Würde der Frau und die Würde von ethnischen Minderheiten zu gewährleisten. Religionen anzuerkennen und andere Weltanschauungen, auch wenn sie nicht der eigenen entsprechen, zu respektieren.

Ich muss Ihnen das nicht erklären, Sie wissen das alles. Nur, der neue Machthaber, der bringt es fertig, seinen Menschenrechtsbegriff zu implementieren und sogar zum Exportschlager zu machen. Er ist ein ganz kluger Mann, der Thomas Mann kennt. Er kommt zu uns nach Europa und überall wo er hinreist – besonders in Deutschland – zitiert er zuerst einmal minutenlang aus deutschen Literatur-Texten. Aber er sagt auch: „Von Euch wird nichts mehr übrig bleiben. Das einzige was von eurem System übrig bleibt ist die Kultur, die Literatur und die Musik und die Kunst. Aber von eurem politischen System bleibt im 21. Jahrhundert nichts mehr übrig, da sind wir ‚China first'“.

Wie könnte Europa richtig handeln?

Epoch Times: Was denken Sie, wie sollen wir in Europa richtig handeln in Bezug auf Taiwan und China?

Herr Rinderspacher: Gute Frage. Klar ist, dass die jetzige Politik Europas gegenüber China gescheitert ist. Abgesehen davon, dass wir unsere Prosperität massiv steigern konnten. Man muss sehen, dass wir massive wirtschaftliche Interessen haben. Und ohne diese Prosperisierung des chinesischen Volkes – ich habe gerade darüber gesprochen, wie viele aus der Armut heraus und in die Mittelschicht gekommen sind, hunderte Millionen Menschen in 20 Jahren – davon haben nicht nur die Menschen und die Kommunistische Partei profitiert.

Wir sind eine Export-Nation. Was glauben Sie, das alles was wir hier sehen, dieser Konsum, der volle Geldbeutel, die niedrige Arbeitslosigkeit… alles hängt auch mit diesem Welt-wirtschaftlichen Handel zusammen. Und deshalb sagen auch viele Politiker: „Oh, da können wir Profit machen“. Mit dem Ergebnis, dass man politisch alles durchflutschen lässt. Und das kann so nicht bleiben. Da muss es ein Umdenken geben.

China macht unsere Standards kaputt

Epoch Times: In München gibt es im Rathaus vier Figuren, eine hält einen Geldbeutel in der Hand und fasst sich mit der anderen Hand ans Herz. Quasi „Ohne Herz geht es nicht“ – Sehen sie das auch so?

Herr Rinderspacher: Ja. Und nicht nur Herz, sondern auch Hirn. Denn wir sind inzwischen mit China schon so weit, dass sie unsere Standards kaputt machen. Arbeitnehmerschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz! Gewerkschaftsbewegung, Mitbestimmung und so weiter. Das gerät alles unter Druck! Wenn ich mit Wirtschaftsführern und Unternehmenslenkern rede, sagen die immer: „Wir müssen uns an China ein Beispiel nehmen, die haben keine Gewerkschaft.

Die haben keine 30 Tage Urlaub. Die sind fleißig. Die arbeiten von morgens um 7 bis abends um 21 Uhr 30. Da zieht man innerhalb von 2 Jahren ein neues Stadtviertel für 300.000 Menschen hoch, und die U-Bahn wird mitten durch eine ehemalige Kolnonial-Siedlung gebaut. Und bei uns arbeiten wir 20 Jahre an einem Flughafen in Berlin oder können in München oder sonst wo keine neue U-Bahn bauen, wir müssen uns an China ein Beispiel nehmen.“

Ich sage dann immer: „Nein! Um Gotteswillen, bitte nicht!“

Die Menschen hier gefügig machen

Epoch Times: Vor 2 Jahren war der 200ste Geburtstag von Karl Marx und wir haben von China eine Statue von Karl-Marx als Geschenk bekommen. Damals gab es in Deutschland eine große Diskussion, ob man dieses Geschenk akzeptieren kann oder ablehnen sollte. Aber in Trier hat man das Geschenk akzeptiert. Was denken Sie darüber?

Herr Rinderspacher: Ich würde das sehr skeptisch sehen. Diese ganze Soft-Power dient doch nur dazu, die Menschen hier gefügig zu machen. Die Menschen sollen hier zu nützlichen Idioten gemacht werden, wie man das in der internationalen Politik nennt. Nützliche Idioten, die nicht nachdenken sondern nur denken „Naja gut, wir haben ein wirtschaftliches Interesse, also nehmen wir die Karl-Marx-Büste und den Panda-Bären für den Zoo in Berlin.“

Aber ich glaube inzwischen, das kommunistische China ist so hart, dass sie auch eine harte Ansprache benötigen. Wirtschaft ist hart, Politik ist hart, Militär ist hart. Also sollte auch die Kultur der kommunikativen Härte – die in China ja vorherrscht – auch von uns [gegenüber China] gepflegt werden. Wir sollten uns nicht einseifen lassen, nur weil sie freundlich sind.

Das Interview führten Qin Huang und Ling Wu von der chinesischsprachigen Epoch Times.

