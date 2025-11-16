KPCh verschärft Kontrolle - doch der „Vorteil niedriger Menschenrechte“ geht zu Ende

In Kürze:

Chinas Wirtschaft folgt für Wirtschaftsprofessor Frank Tian Xie einem zyklischen Muster , das immer wieder in einer Sackgasse endet.

, das immer wieder in einer Sackgasse endet. Im August 2025 lag die offizielle Jugendarbeitslosigkeit (16 bis 24 Jahre) bei etwa 19 Prozent.

(16 bis 24 Jahre) bei etwa 19 Prozent. Die moderne chinesische Wirtschaftspolitik lässt sich laut dem in den USA ansässigen China-Analysten Wang He grob in drei Hauptphasen einteilen – alle bestimmt vom gleichen Grundgedanken: der absoluten Kontrolle durch die KP Chinas.

einteilen – alle bestimmt vom gleichen Grundgedanken: der absoluten Kontrolle durch die KP Chinas. Der Staat „senkt die Kosten“, indem er die Freiheit einschränkt, anstatt die Effizienz zu verbessern. Das sagt der renommierte Ökonom Qin Hui.

Chinas Viertes Plenum ging kürzlich mit einem vertrauten Versprechen zu Ende: Der nächste Fünfjahresplan werde unter noch strengerer Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) für „hochwertige Entwicklung“ und „technologische Unabhängigkeit“ sorgen. Die Beamten wurden aufgefordert, „starken Winden, rauen Wellen und sogar gefährlichen Stürmen“ zu trotzen.

Während die Partei einen zuversichtlichen Ton anschlug, zeichneten Fachleute, mit denen Epoch Times sprach, ein ganz anderes Bild.

„Geld stimmt mit den Füßen ab“, sagte Frank Tian Xie, Wirtschaftsprofessor an der University of South Carolina Aiken. Das Wirtschaftssystem Chinas, so die Experten, funktioniere nach wie vor nach dem gleichen Prinzip: Die KP Chinas übergehe Preise, Gesetze und Verantwortung.

Dies führe zu einem zyklischen Muster, das immer wieder in einer Pattsituation endet – von Mao Zedongs zentraler Planung über Deng Xiaopings „Vogelkäfig“-Reformen bis hin zu Xi Jinpings Rezentralisierung, so die Analysten.

Jedes Mal, wenn Peking seine Kontrolle verschärft, stagniert die Privatwirtschaft. Wenn es die Beschränkungen lockert, profitieren politisch gut vernetzte Insider, und die Kontrollen werden wieder verschärft. Das Vierte Plenum habe dieses Muster nicht durchbrochen, sondern sogar noch verstärkt.

24. September 2025: Solarmodule auf den Hügeln der vierten Photovoltaik-Anlage in Yinchuan in der nordchinesischen Region Ningxia. Foto: -/AFP via Getty Images

Was Peking versprochen hat und was Investoren sehen

Das Kommuniqué des Vierten Plenums füllte den 15. Fünfjahresplan mit den üblichen Schlagworten – „hochwertige Entwicklung“, „Selbstständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie“, „Öffnung“, „umfassende Reformen“ – alles unter der „einheitlichen“ Führung der Partei.

Für Investoren bedeutet dies eine stärkere staatliche Steuerung, kombiniert mit Appellen an privates und ausländisches Kapital, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, sagte Xie der Epoch Times.

Chinas Zahlungsbilanzdaten – die Aufzeichnung der Transaktionen mit dem Rest der Welt – zeigen, dass die Netto-Auslandsdirektinvestitionen auf den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre gefallen sind.

Die Nettoströme sanken von einem Höchststand von 344 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 51,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 – ein Rückgang um 85 Prozent. Dann fielen sie weiter auf etwa 18,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Das ist der niedrigste Stand seit drei Jahrzehnten, wie aus den offiziellen Daten hervorgeht.

Mehr als die Hälfte der chinesischen Wirtschaftsleistung wackelt

Die Krise verschärfte sich, als Chinas Immobilienboom Ende 2021 zusammenbrach. Weil Grundstücksverkäufe und Hauskäufe zurückgingen, verloren die lokalen Regierungen ihre Haupteinnahmequelle. Jahrelang hatte das chinesische Regime U-Bahnen, Flughäfen und Industrieparks über lokale Finanzierungsvehikel (LGFVs) finanziert – Einrichtungen, die als Vermittler fungierten, um Mittel für Entwicklungsprojekte zu beschaffen.

Nun haben diese LGFVs laut einer Studie Schwierigkeiten, Verbindlichkeiten in Höhe von schätzungsweise 78 Billionen Yuan (10 Billionen US-Dollar) zu refinanzieren – mehr als die Hälfte der chinesischen Wirtschaftsleistung. Das sagen Analysten der globalen Finanzdienstleistungsgruppe BBVA.

Im Jahr 2024 sanken die Immobilieninvestitionen um 10,6 Prozent, die Zahl der Neubauten fiel um 23 Prozent. Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen – die für die lokalen Regierungen von entscheidender Bedeutung sind – gingen laut dem chinesischen Nationalen Statistikamt zum dritten Mal in Folge zurück, und zwar um 16 Prozent gegenüber 2023.

Der schwache Immobilienmarkt verschlechterte die ohnehin schon trüben Beschäftigungsaussichten für junge Menschen.

Im August 2025 lag die offizielle Jugendarbeitslosigkeit (16 bis 24 Jahre) bei etwa 19 Prozent – der höchste Wert seit Einführung einer überarbeiteten Methodik durch die Regierung im Dezember 2023. Damals wurde die Quote durch den Ausschluss von Studenten gesenkt.

Am 12. August 2025 in einem Lagerhaus des internationalen Versandunternehmens Weijiang, das mit Temu in Guangzhou zusammenarbeitet. Foto: Adek Berry/AFP via Getty Images

„Keine dieser Zahlen deutet auf eine baldige Trendwende hin“, sagte Xie und bezog sich auf die Daten zu ausländischen Direktinvestitionen, Einnahmen am Immobilienmarkt und Jugendarbeitslosigkeit.

Unterschiedliche Phasen, ein System

Die moderne chinesische Wirtschaftspolitik lässt sich laut dem in den USA ansässigen China-Analysten Wang He grob in drei Hauptphasen einteilen – alle bestimmt vom gleichen Grundgedanken: der absoluten Kontrolle durch die KP Chinas.

Unter Mao Zedong führte die totale Kontrolle zu chronischem Mangel. Ein Beispiel war der Große Sprung nach vorn (1958–1962). Damals wurden Marktmechanismen durch Quoten ersetzt, landwirtschaftliche Betriebe kollektiviert und Produktionsziele durch politische Kampagnen festgelegt.

Die zentrale Planung führte dazu, dass Beamte die Zahlen der Getreideproduktion aufblähten, um die Ziele zu erreichen – was zu weitverbreitetem Nahrungsmangel und landesweiter Hungersnot führte. Dieser fielen laut Historikern mehrere Millionen Menschen zum Opfer.

„Unter Mao stand die chinesische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch“, sagte China-Analyst Wang. Xie fügte hinzu: „Eine Planwirtschaft kann mit den Anforderungen eines modernen Marktes nicht Schritt halten.“

Dengs „Vogelkäfig-Wirtschaft“

1976, zwei Jahre nach Maos Tod, kam Deng Xiaoping an die Macht. Obwohl er dafür bekannt ist, Chinas „Reform- und Öffnungsphase“ angeführt zu haben, hat Deng die Parteikontrolle nicht abgeschafft. Er hat sie neu organisiert. Seine zweigleisigen Reformen hielten an den staatlichen Zielen fest, erlaubten aber gleichzeitig den Verkauf von Überschüssen zu Marktpreisen.

Sonderwirtschaftszonen entstanden, und später lockte Chinas Beitritt zur WTO ausländisches Kapital an – was die Exporte ankurbelte.

Der damalige Vizepremier Chen Yun verglich Dengs Strategie mit dem Fliegenlassen eines Vogels in einem Käfig. Nach dieser Theorie ist der Markt der Vogel und die staatliche Planung der Käfig – die Märkte konnten sich bewegen, aber nur innerhalb der von der Partei gesetzten Grenzen.

Ein Stand der Dashang Group während der 8. China International Import Expo (CIIE) in Shanghai am 5. November 2025. Foto: Hector RetamalAFP via Getty Images

Diese Struktur blieb auch unter den nachfolgenden Führern der KP Chinas, Jiang Zemin und Hu Jintao, weitgehend bestehen. Das Ergebnis war ein rasantes Wachstum, begleitet von Vetternwirtschaft, weil Land, Kredite und Lizenzen unter der Kontrolle der Partei blieben.

„In Dengs ‚Vogelkäfig-Wirtschaft‘ entstanden selbst die größten Privatunternehmen aus Vetternwirtschaft“, sagte Wang.

Dieses Wachstum hatte seinen Preis, da es ein Umfeld förderte, in dem Profit Vorrang vor Ethik und Moral hatte. So zeigte beispielsweise die Melamin-Milchkrise von 2008, bei der Hunderttausende Kinder erkrankten, wie tödlich mangelhafte Aufsicht und Pfusch sein können, so Wang.

Die Ära Xi: Konsolidierung der Macht

Xi Jinping übernahm 2012 die Macht und versprach, Korruption zu beseitigen und für mehr wirtschaftliche Dynamik zu sorgen – eine Wirtschaft, die schneller wachsen, innovativer sein und Ressourcen effizienter einsetzen könnte. Auf dem Dritten Plenum 2013 versprach er, „dem Markt eine entscheidende Rolle“ bei der Ressourcenverteilung zuzugestehen.

In der Praxis führte seine Anti-Korruptionskampagne jedoch zu einer Machtkonzentration. Parteikomitees erhielten mehr Einfluss in Unternehmen, die Regulierungsbehörden griffen stärker ein und politische Ziele begannen, den Markt zu steuern.

Im Jahr 2015 startete Xi die Initiative „Made in China 2025“, um die Industrie voranzutreiben – insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt. Ziel war es, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern und durch staatliche Subventionen, erzwungenen Technologietransfer und Diebstahl geistigen Eigentums nationale Marktführer aufzubauen.

2017 verabschiedete Peking sein erstes umfassendes Cybersicherheitsgesetz, das dem Staat eine umfassendere Kontrolle über Daten und die digitale Wirtschaft einräumt. Das Gesetz stuft Geschäfts- und Handelsdaten als Teil der nationalen Sicherheit ein.

Es schreibt vor, dass wichtige Informationen in China gespeichert werden müssen, und verlangt Sicherheitsüberprüfungen für kritische Infrastrukturen. Zudem führte es eine Registrierung unter Klarnamen für den Internetzugang, die Domain-Registrierung und die Onlinekommunikation ein.

„Drei Rote Linien“ führten zum Zusammenbruch des Immobilienmarktes

2020 legten die Regulierungsbehörden „drei rote Linien“ fest, um das Verhältnis von Schulden zu Barmitteln, Eigenkapital und Vermögenswerten zu begrenzen. Diese Maßnahme trug dazu bei, den Zahlungsausfall und die Liquidation von Evergrande – einst Chinas größter Immobilienentwickler – sowie einen Einbruch des Immobilienmarktes auszulösen.

20. Mai 2025 in Xingyi, im Südwesten der Provinz Guizhou. Der 42-jährige Chen hat sieben Jahre und über 100.000 Yuan (12.100 Euro) investiert, um sich den Abrissverfügungen der Behörden zu widersetzen und das Steinhaus seiner Familie in ein verwirrendes 10-stöckiges pyramidenförmiges Haus zu verwandeln. Es wird in den chinesischen sozialen Medien mit den fantastischen Kreationen des japanischen Animators Hayao Miyazaki verglichen. Foto: Pedro PardoAFP via Getty Images

Im selben Jahr stoppte Peking abrupt den Rekord-Börsengang der Ant Group, der damals mehr als 34 Milliarden Dollar einbringen sollte. Kurz zuvor hatte Gründer Jack Ma die Finanzaufsichtsbehörden kritisiert.

„Dieser Vorfall signalisierte, dass private Größe und Daten letztlich der Politik unterliegen“, sagte Wang.

Dann kamen die strengen Null-COVID-Lockdowns, welche die Bilanzen von Haushalten und Kleinunternehmen belasteten und Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2022 auf 3 Prozent drückten – den schwächsten Wert seit Jahrzehnten.

Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit, der schwachen Binnennachfrage und des Einbruchs auf dem Immobilienmarkt verschärfte Peking Ende 2021 mit dem Datenschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten die Vorschriften für die Speicherung von Daten in China. Peking begrenzte die Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland.

„Wie sollen sich Investoren sicher fühlen?“

Das 2023 überarbeitete Anti-Spionage-Gesetz erweiterte die Definition von Spionage um eine Vielzahl von Aktivitäten, wodurch Behörden Razzien bei Due-Diligence- und Beratungsunternehmen durchführen können und rechtliche Grauzonen entstehen, die die Routinearbeit multinationaler Unternehmen behindern können.

Im Ausland hat Peking Exportkontrollen für wichtige Rohstoffe wie Seltenerdmetalle eingesetzt, um geopolitische Ziele zu erreichen, was zeigt, dass Handelsströme je nach den Prioritäten des Staates geöffnet oder geschlossen werden können, so Wang.

„Wie sollen sich Investoren in irgendeinem Sektor sicher fühlen?“, fragte er. Trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher Ansätze von Mao, Deng oder Xi habe sich eines nie geändert: Der Markt operiert immer innerhalb des Käfigs der Partei.

„Der Versuch, die Arbeitsweise der KPCh zu ändern, ist wie die Operation eines Patienten, um zwei Tumore zu entfernen, und dabei überall Krebs zu finden“, sagte Xie. „Sie herauszuschneiden würde den Patienten töten, also ist es besser, einfach alles seinen Lauf nehmen zu lassen.“

Am 28. April 2025 in einer Fabrik in der Nähe von Yiwu in der chinesischen Provinz Zhejiang: Rote Weihnachtsmützen für den Export. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

Chinas Wirtschaft basiert auf Unterdrückung der Grundrechte und des fairen Handels

Laut dem renommierten chinesischen Historiker und Ökonomen Qin Hui basierte Chinas jahrzehntelanges rasantes Wachstum auch auf dem, was er als „Vorteil niedriger Menschenrechte“ bezeichnet – auf der Fähigkeit der KP Chinas, Wirtschaftswachstum auf Kosten grundlegender Menschen- und Arbeitsrechte zu erzielen, anstatt auf Innovation oder echten Marktreformen.

In seinem einflussreichen Essay „Der Niedrige-Menschenrechte-Vorteil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas“ aus dem Jahr 2007 stellt Qin fest , dass der Aufstieg des kommunistischen China zur zweitgrößten Volkswirtschaft nicht auf dem freien Markt beruhte, sondern auf der bewussten Unterdrückung von Grundrechten und fairem Wettbewerb. Qin war Professor an der Tsinghua-Universität und ist derzeit Gastprofessor an der Chinese University of Hong Kong.

Autos, die am 6. November 2025 im Hafen von Nanjing in der ostchinesischen Provinz Jiangsu auf ihre Verladung für den Export warten. Foto: STR/AFP via Getty Images

Jahrelang habe das System „Arbeit, Land, Kapital und nicht erneuerbare Ressourcen“ künstlich billig gehalten, so Qin, während es echte Verhandlungen blockierte und Transaktionsrechte einschränkte. Der Staat „senkte die Kosten“, indem er die Freiheit einschränkte, anstatt die Effizienz zu verbessern.

Es entstand eine „verzerrte Wirtschaft“

So verwandelte dieses Modell laut Qin China in ein „Paradies der Investoren“, das Absprachen zwischen Beamten und Geschäftsleuten ermöglichte, um Land zu beschlagnahmen, Arbeitskräfte auszubeuten und Ressourcen zu plündern. Es zog globales Kapital an, kurbelte den Export an und führte zu hohen Handelsüberschüssen.

Doch die Gewinne flossen größtenteils an die Machthaber und nicht an die normale Bevölkerung. Das Ergebnis bezeichnet er als „verzerrte Wirtschaft“ – eine Wirtschaft, die auf der Abwesenheit von Rechten basiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Autoritarismus kann zwar das Wachstum ankurbeln“, schreibt Qin, „aber seine Effizienz ist verzerrt.“

Er weist darauf hin, dass Chinas vermeintlicher „Vorteil“ auf der Ausbeutung der eigenen Bevölkerung beruht und nicht auf deren Stärkung. Dieses System könne, wie jedes andere, das auf Unterdrückung basiert, nicht von Dauer sein.

Wenn die Löhne steigen, die Ressourcen zur Neige gehen und sich die Welt abwendet, wird der „Vorteil niedriger Menschenrechte“ erschöpft sein und der Wachstumsmotor ins Stocken geraten, erklärt er. Wang glaubt, dass jetzt der von Qin vorhergesagte Moment gekommen ist. „Die gleiche Unterdrückung, die einst ausländisches Kapital angezogen hat, vertreibt es nun.“

Ning Haizhong und Yi Ru haben zu diesem Bericht beigetragen.