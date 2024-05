Mindestens 19 Tote nach Einsturz einer Schnellstraße im Süden Chinas

Beim Einsturz eines Teils einer Autobahn in Südchina sind örtlichen Medien zufolge mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV stürzte am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein Straßenabschnitt nahe der Stadt Meizhou in der Provinz Guangdong ein. Bei dem Vorfall wurden 18 Fahrzeuge eingeklemmt, insgesamt waren 49 Personen beteiligt, wie CCTV berichtete. Zunächst wurden 19 Tote gemeldet. Die Angaben der streng kontrollierten chinesischen Staatsmedien konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Auf Bildern in sozialen Medien war eine Autobahn zu sehen, die an einem Hang entlangführte. Eine Fahrbahn war teilweise eingestürzt und weggerissen. Außerdem waren zerstörte Autos zu sehen, die offenbar von der Fahrbahn den Hang hinuntergestürzt waren. Auf einigen Aufnahmen waren auch Flammen zu sehen. Die Schnellstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. In der Region gibt es seit Tagen teils heftige Regenfälle. (dpa/afp/dl)