Netflix-Serie „Die drei Sonnen“ wegen Szenen aus der Kulturrevolution von der KPC verboten

Netflix‘ groß angelegte Verfilmung des chinesischen Science-Fiction-Romans „Die drei Sonnen“ gehört seit der Ausstrahlung der ersten Folge am 21. März weltweit zu den beliebtesten Serien auf der Streaming-Plattform.

Der Inhalt der Sendung, einschließlich Standbildern und Videos, wurde in China von der regierenden Kommunistischen Partei Chinas (KPC) zensiert. Der Grund dafür sind realistische Szenen, die zeigen, wie während der Kulturrevolution Menschen in der Öffentlichkeit zu Tode geprügelt werden.

Netflix ist in China nicht verfügbar, aber Zuschauer können die Inhalte über virtuelle private Netzwerke (VPN) ansehen oder indem sie Raubkopien konsumieren.

Die Streaming-Serie „Die drei Sonnen“ ist eine Adaption des Romans des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin. Die Handlung erstreckt sich über Jahrzehnte in China, Europa und den Vereinigten Staaten und konzentriert sich hauptsächlich auf die Vorbereitungen der Menschheit auf eine außerirdische Invasion.

Im Jahr 2015 wurde „Die drei Sonnen“ als erster asiatischer Roman mit dem Hugo Award ausgezeichnet, einem jährlichen Literaturpreis für Science-Fiction- oder Fantasy-Werke.

Kampf- und Kritiksitzung

Die erste Episode der Netflix-Adaption beginnt mit einer schockierenden fünfminütigen Szene einer Kampf- und Kritiksitzung an der Pekinger Tsinghua-Universität zu Beginn der Kulturrevolution im Jahr 1966. Kampfsitzungen waren gewalttätige Spektakel, bei denen politische Gegner öffentlich denunziert wurden.

Eine der Hauptfiguren, die an der Tsinghua studiert, mit dem Namen Ye Wenjie wird Zeuge, wie ihr Vater, der berühmte Physiker Ye Zhetai, von einer Gruppe von Rotgardisten auf der Bühne gedemütigt und zu Tode geprügelt wird. Er hatte sich geweigert, seine Überzeugungen wie Einsteins Relativitätstheorie zu verleugnen.

Einige chinesische Zuschauer, die die Sendung über ein VPN anschauten, begrüßten die Eröffnungsszene der Netflix-Version. In der jüngsten chinesischen TV-Verfilmung des Romans aus dem Jahr 2023 war diese gestrichen worden.

„Die Netflix-Version von ‚Die drei Sonnen‘ vervollständigt endlich das, was die Tencent-Version ausgelassen hat und was alle sehen wollten, aber nicht zu sehen bekamen“, schrieb ein Nutzer in den sozialen Medien.

Ein anderer Beitrag lautete: „Nachdem ich die chinesische TV-Adaption von ‚Die drei Sonnen‘ geschaut hatte, ergab alles nicht viel Sinn. Nachdem ich die ersten zehn Sekunden der Netflix-Version geschaut hatte, wurde mir Auflösung klar. Es macht jetzt alles Sinn.“

Nach Angaben von „Radio Free Asia“ hat die KPC nach der Veröffentlichung des Netflix-Trailers im Januar alle chinesischen Websites und sozialen Netzwerke angeordnet, Inhalte zu sperren, die sich auf die Szene der Kulturrevolution in der Serie beziehen.

Kulturrevolution aus der Geschichte ausradiert

Die Kulturrevolution (1966–1976) war eine gewalttätige politische Massenbewegung, die vom damaligen KPC-Führer Mao Zedong ins Leben gerufen wurde, um seine Macht zu festigen und die traditionelle chinesische Kultur sowie die westlichen Ideale von Demokratie und Freiheit auszulöschen.

Die KPC rief die Bevölkerung dazu auf, Tempel und andere historische Gebäude, Bücher und Artefakte zu zerstören und einander zu bekämpfen. Beamte, Intellektuelle, Fachleute und andere unschuldige Menschen wurden öffentlich gedemütigt und verprügelt. Bis zu zwei Millionen Menschen starben während der Kulturrevolution eines unnatürlichen Todes.

Einige chinesische Zuschauer wiesen in den sozialen Medien darauf hin, dass die Realität der Kulturrevolution viel brutaler gewesen sei, als in der Netflix-Version dargestellt wurde. Während der gewalttätigen politischen Bewegung begingen viele Chinesen Selbstmord, um „das Leiden der Verfolgung zu beenden“.

KPC-Befürworter, die die Sendung schauten, missbilligten die Szenen der Kulturrevolution. Sie gaben der Serie auf der chinesischen Filmkritik-Website Douban schlechte Bewertungen. Einige warfen der Sendung vor, absichtlich einen tragischen Moment aus der Vergangenheit des Landes zu nutzen, um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt herabzusetzen.

Kulturrevolution 2.0?

Der derzeitige Parteichef Xi Jinping sagte im Jahr 2013, dass „die nächsten 30 Jahre die vorherigen 30 Jahre nicht negieren können“, was die Maßnahmen der Partei betrifft.

Einige Beobachter warnen seit Längerem, dass Xi mit seiner zunehmend linksgerichteten Politik und den verschärften Kontrollen die „Kulturrevolution 2.0“ einzuleiten scheine.

Yue Shan, Kolumnist der Epoch Times, schrieb: „Die Kulturrevolution ist eine schmerzhafte Erinnerung für das gesamte chinesische Volk. Die derzeitigen führenden Köpfe der KPC, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, waren Opfer der Bewegung. Aufgrund ihres Machtstrebens wollen sie jedoch nicht, dass die Menschen die Wahrheit über die Kulturrevolution erfahren, und leugnen sie, sodass die Gefahr besteht, dass die Kulturrevolution sich wiederholt“.

Der in den USA ansässige China-Kommentator, Tang Hao, schrieb auf dem sozialen Netzwerk X: „Die Serie ‚Die drei Sonnen‘ besitzt von Anfang an eine außergewöhnliche Dynamik: Erstens zeigt sie die Grausamkeit, das Blutvergießen und die Zerstörung der menschlichen Ethik durch die Kulturrevolution der KPC; zweitens zeigt sie, wie die KPC kollektiven Terror schafft, um das Volk zu kontrollieren; drittens enthüllt sie die Dummheit des ‚Atheismus‘ der KPC und den Hass auf Götter und Buddhas.“

Die Schöpfer von „Die drei Sonnen“, D.B. Weiss und David Benioff, haben gesagt, dass sie bereits an Handlungssträngen für eine zweite Staffel arbeiten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Netflix Show ‘3 Body Problem’ Banned by CCP Over Cultural Revolution Scenes“ (deutsche Bearbeitung nh)