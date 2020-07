NTD: Fünf Erdbeben an einem Tag in Tibet | Weiteres Chinas Konsulat im Visier des FBI

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Diese Folge von „China im Fokus“ behandelt unter anderem folgende Themen:

Nach Schließung Konsulat von China in Houston ist nun auch die KP-Vertretung in San Francisco in Bedrängnis. Dort wird eine gesuchte Militärwissenschaftlerin beherbergt.

Deutschlands Außenminister Heiko Maas kündigte Maßnahmen gegen das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong an, notfalls auch ohne Beteiligung anderer europäischer Staaten.

Seit Wochen wird China von schlimmen Überflutungen und Erdbeben heimgesucht. Diesmal wurde Tibet getroffen: fünf Erdbeben an einem Tag.