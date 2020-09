NTD: Jangtse-Fluss steigt in 24 Stunden um fünf Meter | USA streben NATO-ähnliches Bündnis gegen China an

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Am selben Tag, an dem der chinesische Außenminister Berlin besuchte, kam auch der prominente Hongkong-Aktivist Nathan Law in die deutsche Hauptstadt. Er hatte eine Botschaft: Weniger reden, mehr handeln.

Der zweithöchste Politiker Tschechiens besucht Taiwan. Es ist ein Zeichen der Unterstützung für die Unabhängigkeit der Insel.

Die USA streben ein Verteidigungsbündnis im indopazifischen Raum an, um China zu kontern. Aber dies ist nicht das einzige Ziel.