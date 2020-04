Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Krise, verursacht durch die kommunistische Partei Chinas, deren Missmanagement und dessen Vertuschung der Corona-Pandemie zur weltweiten Ausbreitung führte. Weitere Entwicklungen über die wirtschaftliche Lage finden Sie in unserem Newsticker.

Hier das Neueste im Newsticker Wirtschaftskrise:

Mi. 22. April:

15:37: Wirtschaftswachstum sinkt in 2020 um 5,5 Prozent

Die Wirtschaftsweisen revidierten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2020. Zu rechnen sei mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 5,5 Prozent. „Und selbst das ist noch optimistisch“, sagte der Vorsitzende Lars Feld gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“. Im März ging der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch von 2,8 Prozent aus. Man rechnete ursprünglich mit einem Stillstand von fünf Wochen und einer Wiederanlaufphase von drei Wochen. Doch das sei nicht haltbar. Grund sei im Übrigen die „Schwäche der Auslandsmärkte“.

Der Sachverständigenrat hatte in schätzte in einem Sondergutachten Ende März drei Szenarien zum Einbruch des Bruttoinlandsprodukts. Die Schätzung variierte zwischen 2,8 und 5,4 Prozent prognostiziert, je nach Dauer und Ausmaß der Corona-bedingten Einschränkungen

14:57: Erste deutsche Fluggesellschaft in Insolvenz

Die erste deutsche Fluggesellschaft hat infolge der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet. Die Luftfahrtgesellschaft Walter hat 15 Flugzeuge und 354 Beschäftigte. Das Unternehmen soll in Eigenverwaltung mit dem Rechtsanwalt Dirk Andres als Sachwalter weitergeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Als neuer Geschäftsführer wurde der Rechtsanwalt Michael Wilbert bestellt.

Walter war zuletzt mit eigenen Crews im Auftrag der Lufthansa-Tochter Eurowings unterwegs. Infolge der Corona-Krise hat Eurowings aber den Mietvertrag gekündigt. Die Mitarbeiter waren schon vor der Insolvenz in Kurzarbeit gegangen. Die Flugzeuge sind in Bratislava abgestellt.

14:01: Christine Lagarde: EZB darf Staatsanleihen nicht direkt von Regierungen kaufen

Christine Lagarde zufolge dürfe die Europäische Zentralbank (EZB) Staatsanleihen rechtlich gesehen nicht „direkt von den Regierungen der Euro-Staaten“ kaufen. Das sei eine „direkte Finanzierung von Regierungen“, die nach EU-Verträgen nicht erlaubt sei. Denn es stehe einer gesunden Haushaltspolitik“ entgegen. Im Rahmen des seit 2015 laufenden Ankaufsprogrammes habe die EZB nur schon im Umlauf befindliche Staatsanleihen gekauft. Zuletzt riet EU-Wettbewerbs-Kommissarin Margarethe Vestager zum Kauf von Staatsanleihen auf. Sie warnte kürzlich, vor Unternehmensübernahmen aus China als ernsthaftes Risiko.

12:54: Über zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

In Frankreich steigt die Zahl der Kurzarbeiter auf 10,2 Millionen an, sagte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud am Mittwoch dem Sender BFM Business. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen, im Gastgewerbe sogar neun von zehn Beschäftigten. In Deutschland rechnet die Regierung mit mehreren Millionen Kurzarbeitern. Bis Ostern lagen rund 725.000 Anträge von Unternehmen vor.

Frankreich hat ein Hilfspaket von 110 Milliarden Euro aufgelegt. Die staatliche Förderbank BPIFrance habe bereits Kredite im Gesamtwert von fast 40 Milliarden Euro vergeben, sagte deren Chef Nicolas Dufourcq dem Radiosender RTL am Mittwoch. An rund 251.000 Unternehmen seien im Schnitt je 140.000 Euro gegangen. Dufourcq fügte hinzu: „Es ist praktisch sicher, dass wir über 100 Milliarden Euro kommen werden.“

12:27: Ipsos-Umfrage – Mehrheit der befragten Unternehmen glaubt nicht an schnelle Erholung

55 Prozent deutscher Unternehmen, die an einer Umfrage des Marktforschungsinstitutes „Ipsos“ teilgenommen haben, glauben nicht an eine schnelle Erholung der Wirtschaft nach Beendigung des „Lockdowns“. Weitere stark von der Pandemie betroffene Länder wie Spanien (76 Prozent), Frankreich (72 Prozent), Italien (68 Prozent) und Großbritannien (67 Prozent) sehen dies ebenfalls so. Die asiatischen Länder hingegen seien „von einem schnellen Wiedererstarken“ überzeugt: Vietnam (80 Prozent), China (68 Prozent) und Indien (63 Prozent). In glaube fast die Hälfte an keine schnelle Erholung.

Je Land wurden 2.000 Personen, außer Vietnam (hier 1.000 Personen), befragt. Unter anderem für Deutschland bezeichnet sich die Umfrage als repräsentativ. Die Unternehmen aus Deutschland, Brasilien (je 54%) und Indien (56%) glauben außerdem nicht, dass die Pandemie durch Reisebeschränkungen und soziale Distanzierung gestoppt werden kann.

10:02: Schindler (Schweiz) spürt Pandemie-Folgen vor allem im Chinageschäft

Der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler spürte die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 vor allem in China am meisten. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresperiode auf 2,45 Milliarden Franken (in Prozent: 5,2 Prozent). In „Lokalwährungen“ belief sich das Minus aber nur auf 0,2 Prozent. Die Bestellungen hingegen sanken auf um 8,4 Prozent auf 2,72 Milliarden Franken ab.

Das Auftragsvolumen mit Grossprojekten sei zwar robust geblieben. Doch nur in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika verzeichnete Schindler ein Plus bei Auftragseingängen.

10:02: US-Senat beschließt viertes Corona-Hilfspaket

Der US-Senat hat das vierte Corona-Hilfspaket im Umfang von etwa 480 Milliarden Dollar (rund 442 Milliarden Euro) beschlossen. Davon entfallen rund 320 Milliarden Dollar auf kleine und mittlere Unternehmen, 75 Milliarden Dollar auf Krankenhäuser, 25 Milliarden Dollar auf Coronavirus-Tests und 60 Milliarden Dollar auf Nothilfen unter anderem für Landwirte. Mit dem Paket muss sich das US-Repräsentantenhaus in den kommenden Tagen befassen, in dem die Demokraten die Mehrheit stellen. Das Gesetz muss zuletzt noch von Präsident Trump unterzeichnet werden.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die US-Wirtschaft sind erheblich: Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend dichtmachen. Binnen vier Wochen verloren rund 22 Millionen Menschen ihren Job.

9:02: Bundesländer beanstanden Wirksamkeit der Soforthilfe

Bundesländer drängen angesichts der Wirtschaftskrise auf wirksamere Unterstützung für Solo-Selbständige. Solo-Selbständigen würden zwar die Umsätze weg brechen. Doch mangels Betriebsausgaben könnten sie die Soforthilfe gar nicht beantragen. Deshalb haben die Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen und Bremen, Andreas Pinkwart (FDP) und Kristina Vogt (Linke) ein Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gerichtet. Pinkwart und Vogt plädieren für ein „Optionsmodell“, wonach Betroffene zwischen Arbeitslosengeld II oder einem Antrag auf Soforthilfe in Höhe der Pfändungsfreigrenze (derzeit rund 1.180 Euro im Monat) wählen können.

9:01: Wirtschaftsweiser befürwortet temporäre Reduzierung der Umsatzsteuer

Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger befürwortet eine zeitlich begrenzte Minderung der Mehrwertsteuer zur Entlastung von Unternehmen in der Coronakrise. Konkret plädiert der Professor für Volkswirtschaft an der Uni Würzburg dafür, dass Restaurants, Cafés, Bars und stationärer Einzelhandel für zwei Jahre von einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent profitieren sollten. Denn im Wettbewerb mit Online-Händlern hätten die Inhaber von Geschäften gerade jetzt das Nachsehen gehabt. „Für den Erhalt der Vielfalt in deutschen Innenstädten wäre eine geringere Mehrwertsteuer das richtige Mittel, befristet bis Jahresende“, sagte Bofinger.

9:01: Union und SPD beraten über weitere Hilfsmaßnahmen

Die Spitzen von Union und SPD beraten heute um 17.00 Uhr über mögliche weitere Hilfsmaßnahmen in Sachen Corona-Pandemie. Themen sind die Anhebung des Kurzarbeitergeldes, Steuerhilfen für die Gastronomie, finanzielle Situation für Studenten und die Situation der Kommunen.

8:00: Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann gibt China-Geschäft auf

Der Dienstleistungskonzern Dussmann hat seine Geschäfte in China und Hongkong an den Staatsfonds Citic Capital verkauft. wie Dussmann am Dienstag mitteilte. Die Dussmann-Gruppe aus Berlin wolle sich auf das Geschäft in Europa, den Mittleren Osten und „auf ausgewählte asiatische Märkte konzentrieren“, so Hakan Lanfredi, Vorstandsmitglied. Dussman erbringt Dienstleistungen in den Bereichen „Gebäudetechnik, Gebäudereinigung, Catering, Sicherheitsdienste sowie Kaufmännisches Management“.

(afp, dpa/bm)