Xi Jinping in Moskau: Ein heikler Staatsbesuch

Russland ist im Ukraine-Krieg und im internationalen Umfeld in Bedrängnis. Für Chinas kommunistisches Regime wäre ein Moskauer Regierungswechsel in Richtung pro Westen eine Katastrophe. Eine militärische Unterstützung von Putin wäre aber auch eine heikle Angelegenheit. Vom 20. bis 22. März ist Chinas Staatschef in Moskau zu Besuch.

