vor 19 Minuten

Wadephul: G7 wollen rasches UN-Mandat für Gaza-Frieden

vor 27 Minuten

Korruptionsskandal: Ukraine entlässt Justizminister - Energieministerin tritt zurück

vor 33 Minuten

Herrmann: Schuss auf Soldat war Reaktion auf Platzpatronen

vor 39 Minuten

Drogenhandel mit Drohnen zwischen Spanien und Marokko: Neun Verdächtige festgenommen

vor einer Stunde

Ankläger wollen Teile der Vorwürfe gegen RAF-Terroristin Klette einstellen

vor einer Stunde

KI-produzierte Musik bleibt bei 97 Prozent unerkannt - Umfrage mit 9000 Menschen

vor einer Stunde

Mutmaßliches Hamas-Mitglied festgenommen - Vorwurf: Mordanschläge geplant

vor 2 Stunden

In Algerien inhaftierter Schriftsteller Sansal auf Bitten Berlins begnadigt

vor 2 Stunden

70 Jahre Bundeswehr - Bundespräsident: „Pflichtzeit für alle“ wäre am gerechtesten

vor 2 Stunden

Mögliche Großkatze im nördlichen Rheinland-Pfalz gesichtet

Hauptkanal wieder freigeschaltet

Deutsche Epoch Times ab sofort wieder auf YouTube unterwegs

Vier Jahre lang war der YouTube-Kanal der deutschen Epoch Times mit all seinen Videos gesperrt – jetzt ist die Berliner Redaktion wieder auf der größten Videoplattform der Welt mit ihrem Hauptkanal vertreten. Chefredakteur Alexander Zwieschowski kündigte ein neues Format an, das über das tagesaktuelle Geschehen hinausreichen werde.

Geschäftsführer und Chefredakteur Alexander Zwieschowski im EpochTV-Studio in Berlin.

Patrick Reitler
Lesedauer: 2 Min.

Nach mehr als vier Jahren unfreiwilliger Sendepause ist die deutsche Ausgabe der Epoch Times endlich wieder auf YouTube mit ihrem Hauptkanal vertreten. Die größte Videoplattform der Welt hob die Sperre des Kanals unerwartet wieder auf.
„Wir werden diesen Kanal wieder als unseren Hauptkanal nutzen und verschiedene Formate wie Berichte aus der Bundespressekonferenz und dem Bundestag, unser Nachrichten-Kurzformat ‚Der Tag in zwei Minuten‘, Interviews und vieles mehr veröffentlichen“, kündigte Chefredakteur Alexander Zwieschowski im ersten Video seit dem Neustart an. Zudem werde es auf dem zwischenzeitlich genutzten kleinerem Kanal „EpochTV“ in Kürze ein neues Format geben, das über das tagesaktuelle Geschehen hinausreichen werde.
Epoch Times empfiehlt, den YouTube-Kanal am besten gleich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Inhalte zu verpassen.

Löschung war während Liveübertragung erfolgt

Der Betreiberkonzern Google hatte sämtliche Inhalte des Kanals am 5. Februar 2021 ohne Ankündigung mitten in einer Live-Übertragung gesperrt – angeblich wegen Verbreitung „medizinischer Fehlinformationen“. Dabei war es in einem Livevideo um einen Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen gegangen. Es war auch nicht das erste Mal, dass Epoch Times über das Demonstrationsgeschehen jener Zeit berichtet hatte.
Der damalige Livebericht ist nun wieder verfügbar – ebenso wie alle anderen gut 3.300 Beiträge.
Zum Zeitpunkt der Löschung hatten rund 192.000 Menschen den YouTube-Kanal der Epoch Times abonniert. Gut 164.000 von ihnen hielten bis heute an ihrem Abo fest.
Google: Biden-Regierung pochte auf Abschaltung

YouTube hatte im September 2025 seine Richtlinien zur Meinungsfreiheit gelockert. Viele Kanäle, die einst im Zuge der Berichterstattung über COVID-19 oder über die US-Präsidentschaftswahl 2020 gesperrt worden waren, wurden wieder freigeschaltet.
Sowohl der Suchmaschinenriese Google als auch die Facebook-Mutter Meta hatten zuvor eingeräumt, von der US-Regierung unter Joe Biden unter Druck gesetzt worden zu sein, bestimmte Inhalte zu entfernen. Google erklärte, für YouTube kein eigenes Faktencheckprogramm unterhalten zu haben. Auch in Zukunft werde es intern keine Befugnis dazu geben, selbstständig Inhalte zu kennzeichnen oder zu entfernen.
