Jetzt erhältlich: Epoch Times Wochenzeitung #11

Top-Manager: Wo ist Deutschland überhaupt noch führend? Wohlstand erfordert Leistung und Freiheit statt Mittelmaß und Verbotskultur | DieBasis –Polit-Novizen mit hohem Anspruch | Freie Wähler: Wundertüte oder künftige Alternative zur „Alternative“?

Noch knapp 100 Tage: Auswandern wird für Unternehmer schwerer

Ab dem 1. Januar 2022 wird Auswandern für Unternehmer komplizierter. Sie werden steuerlich so behandelt, als hätten sie ihre Anteile an einer GmbH oder AG verkauft – und die Steuern dafür werden sofort fällig.

„Vereinigte Staaten von Europa“ – der Wunsch von Olaf Scholz

San Francisco verteilt Bargeld an Kriminelle

Jährliche Auszahlung von 6.000 US-Dollar sind lukrativer als Inhaftierung

Warum lernen Menschen nicht aus der Vergangenheit?

Finanzprofi Marc Friedrich geht von einem großen Schuldenerlass in Zukunft aus – und zwar für alle.

Indopazifik: Schauplatz der Strategien.

Wie die EU ihre China- und Asia-Politik neu sortiert und versucht, dabei nicht auf Pekings Füße zu treten.

Skandal auf höchster Ebene

Nach acht Monaten, fünf Millionen Dokumenten und dutzenden Befragungen zeigt sich: Die Weltbank manipuliert das Länder-Ranking, um China besser dastehen zu lassen.

Platons Höhlengleichnis

Ein philosophischer Vergleich mit den Herausforderungen unserer Zeit

Dr. Malone im Exklusiv-Interview

Sind Geimpfte die neuen Superspreader? Ist es eine Pandemie der Ungeimpften? Der Erfinder der mRNA-Technik fordert, sich mit den aktuellen Daten zu befassen.

Aus der Opferrolle ausbrechen

Man kann viel tun, um sich nicht mehr als Opfer zu fühlen. Eines davon ist: Verschwenden Sie keine Zeit damit, andere zu beschuldigen, die nicht dasselbe wollen wie Sie.

„Wandel durch Annäherung“ gescheitert.

Die deutsche Chinapolitik erfordert einen grundlegenden Kurswechsel. Warum?

Wie Alexander der Große groß wurde

In nur neun Jahren eroberte er den Großteil der damals bekannten Welt und leitete das Zeitalter des Hellenismus ein: Alexander von Makedonien, besser bekannt als Alexander der Große. Doch was war das Geheimnis hinter seinem Erfolg?

Was Schlafgewohnheiten über die Gesundheit aussagen

Dichter und Denker: Auf der Suche – Mitten in Paris

Polen scheut die Diskussion nicht.

Was die generelle Corona-Stimmung betrifft, ist man in Polen viel entspannter als in Deutschland oder Frankreich.

Ungeimpfte Kinder gesünder als geimpfte

Zu diesem Ergebnis kommen mehrere amerikanische Studien. Sowohl Allergien und Infektionen, aber auch Krankheiten wie Asthma und Diabetes traten unter Ungeimpften seltener auf.

„Das menschliche Leben wird vernachlässigt“

Nonnen, Geistliche, Familien und viele junge Menschen zogen mit einem „Marsch für das Leben” schweigend durch Berlin. Ihnen gegenüber standen lautstarke Gegendemonstranten. Eine Hauptstadtreportage.

