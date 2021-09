Jetzt erhältlich: Epoch Times Wochenzeitung #12

Thema der Woche

Ein Triumph des Staatskollektivismus. Kommentar von Prof. Habermann | Sieg und Debakel mit Ansage SPD und Grüne haben schwach gewonnen, CDU und CSU demütigend verloren. Die Linke wird den Weg jeder Splitterpartei gehen. Und in ganz Deutschland kann die AfD nun wohl dauerhaft auf so viel an Stammwählerschaft zählen, dass ihre Gleichsetzung mit bloßem Protestgehabe den etablierten Parteien schlicht in die Tasche lügt. Das Zünglein an der Waage ist die FDP. Eine Analyse. | „Kritischer Moment für den alten Kontinent“ Ausländische Pressestimmen zur Bundestagswahl | Inwieweit ist Deutschland noch eine Demokratie?

Themenüberblick

„Werfen Sie sie so schnell wie möglich weg“

Litauens Verteidigungsministerium warnt vor chinesischen Smartphones. Der Cybersecurity-Bericht zu einem der intelligenten 5G-Geräte brachte unangenehme Tatsachen ans Tageslicht. Auch das BSI leitet Untersuchungen ein.

Ein Strukturumbruch ungeahnten Ausmaßes steht bevor.

Industrielle Agrarkonzerne statt bäuerliche, regionale Landwirte? Sterben traditionelle landwirtschaftliche Betriebe aus? Die Lage der Bauern ist fragil.

AUKUS und die Verschiebung der Machtverhältnisse

Gegen Chinas Vormarsch: Die US-Strategie im Indopazifik macht Südostasien nervös und Australien glücklich.

Die Sensation blieb aus: Wahlprüfung in Arizona.

Mehrere Ungereimtheiten wurden bei der Wahlprüfung gefunden. Der Generalstaatsanwalt von Arizona wird die Ergebnisse überprüfen.

„Divide et impera“ – ein Historiker blickt in die Zukunft

Die spätrömische Republik und die EU haben einiges gemeinsam: Werteverfall und Technokratie. Ein Interview mit Prof. Dr. David Engels.

Lieber gefürchtet als geliebt – Chinas „machiavellistischer Moment“

Französische Forscher veröffentlichen einen Bericht über Chinas weltweite Einflussoperationen. Dabei zeigt sich: Von einer Militärbasis in Südost-China werden Meinungskriege, Rechtskriege sowie die psychologische Kriegsführung organisiert und koordiniert.

Mikroabenteuer machen das Wochenende zum Urlaub

Raus aus der Gedankenfalle – Wie man Gedanken loslässt

Wirbel um Pathologie-Konferenz: Zehn verstorbene COVID-Geimpfte, zehn Obduktionen

Nach der Auswertung seiner Untersuchungen steht Pathologie-Professor Arne Burkhardt in der Kritik.

Herr Präsident, ist Brasiliens COVID-Politik falsch?

„Lasst euch nicht entmutigen, habt keine Angst.“ Jair Bolsonaro enthüllt seine Sicht auf die weltweit geltenden Corona-Maßnahmen.

