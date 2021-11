Jetzt erhältlich: Epoch Times Wochenzeitung #19

Thema der Woche

Wirbel um 2G- und 3G-Regelungen in Arztpraxen | Brief des Berliner „Corona-Schweden“ | Datenanalyst: „Corona ist nicht für Überlastung verantwortlich“ | Spike Protein im Zellkern und DNA-Schädigung nachgewiesen

Themenüberblick

Am Parlament vorbeiregieren? Das Schweizer COVID-Gesetz

Comedian Marco Rima im Interview

Spike Protein im Zellkern und DNA-Schädigung nachgewiesen

Forscher haben einen möglichen Mechanismus für schwere COVID-19-Verläufe und potenzielle Nebenwirkungen der Impfstoffe gefunden.

„Woke“: Das Verbot von Wörtern ­– ein Ausdruck der Verzweiflung?

Kontrolle erhöhen, Gedanken zensieren: Trotzdem sind diejenigen, die an Land, Gott und die Familie glauben, noch da.

Polen, Belarus: Die EU und die Erpressungen

Belarus hat das kopiert, was die Türkei seit Jahren mit Erfolg tut: Menschen in die EU und nach Deutschland zu bringen. Und die Erpressung führte in mehreren Aspekten zum Erfolg, kommentiert Andreas Unterberger.

Klimaabkommen China-USA: Spielt Peking auf Zeit?

Die USA und China überraschen beim Klimagipfel in Glasgow mit einem gemeinsamen Klimaabkommen. Beobachter begrüßen den Schritt – er geht ihnen jedoch nicht weit genug.

Schleichende Enteignung mit dem Segen des Staates

Ultraniedrige Zinsen in Kombination mit einer deutlich gestiegenen Teuerung helfen den Staaten, ihre Schulden weg zu inflationieren – auf Kosten der Sparer.

Kapitol-Sturm-Untersuchung: Eine politische Agenda?

In den USA tagt der Sonderausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol. Doch ist der Ausschuss neutral?

Datenanalyst: „Corona ist nicht für Überlastung der Intensivstationen verantwortlich“

Am 16. November 2021 wurden 3.280 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 200 weniger als am gleichen Tag des Vorjahres. Allerdings gibt es dieses Jahr rund 3.300 Intensivbetten weniger.

