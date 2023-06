Mehr lesen

Am ersten bundesweiten Bevölkerungsschutztag zeigten bei sonnigem Wetter, was Deutschland an Bevölkerungsschutz leisten kann. Mitten im Stadtzentrum der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam trafen sich dazu mehr als 40 Akteure aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz. Epoch Times sprach mit den wichtigen Akteuren aus den Bereichen Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz darüber, wie gut Deutschland auf Krisen und Katastrophen vorbereitet ist.