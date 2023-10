„Deutsche Industrie in Verwüstung“: Wolfgang Kochanek ruft zu neuer Bewegung der bürgerlichen Mitte auf

Mehr lesen

In diesem Video sehen und hören Sie die Rede von Wolfgang Kochanek auf der Großdemo in Berlin am 3. Oktober. „Eine Schneise der Verwüstung. Und ich stehe ja hier für die Unternehmer. Schneise der Verwüstung zieht sich gerade durch die deutsche Industrie. ...“ Bei der Demonstration kritisiert Wolfgang Kochanek, Vorsitzender des Vereins „die WEISSEN“, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, insbesondere...