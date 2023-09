„Ein Symbol für Ignoranz“: Berliner Senat will den Görlitzer Park einzäunen und sagt „Angsträumen“ den Kampf an

Mehr lesen

Die Berliner Stadtregierung hat sicherheitstechnisch viel vor. Die Regierungskoalition aus CDU und SPD will die Bundeshauptstadt sicherer machen und die Kriminalität eindämmen, der Görlitzer Park soll eingezäunt werden. Es gebe „Angsträume“ in der Stadt, an denen sich viele Berliner nicht mehr sicher fühlten, sagte Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Freitag nach dem Berliner Sicherheitsgipfel. Mit einer Reihe von Maßnahmen...