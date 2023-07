Dr. Aaron Kheriaty: „Ein Maß an Kontrolle von dem totalitäre Diktatoren nur träumen konnten“

Mehr lesen

„Dies ist Teil eines großen Plans, den Prozess der Informierten Einwilligung zu umgehen, indem mRNA-Gentechnologie in Lebensmittel integriert wird... Man könnte einen Salat essen und gegen potenzielle biologische Bedrohungen geimpft werden“, sagt Dr. Aaron Kheriaty. Kheriaty ist ehem. Prof. für Psychiatrie und Leiter des medizinischen Ethikprogramms an der UC Irvine und Autor von „The New Abnormal: The Rise of the...