Dr. Miriam Grossman: Wie die Lügen eines Arztes die Gender-Industrie prägten

Dr. Miriam Grossman: „Schaut man sich De-Transitioner an,… das sind Kinder, die bestätigt wurden. Sie erkennen, dass ihre ursprünglichen Probleme mit der psychischen Gesundheit nie angegangen wurden. Sie wurden auf ein Fließband zur Medikalisierung gesetzt. Durch die Hormone und die Operationen, die sie hinter sich haben, haben sie möglicherweise viele weitere medizinische Probleme. Das können wir nicht ignorieren.“

Heute sind wir hier mit Doktor Miriam Grossmann, Erwachsenen- und Kinderpsychiaterin und Autorin von „You’re Teaching My Child What?“

In dieser zweiteiligen Episode gehen wir den Ursprüngen der Gender-Ideologie auf den Grund, warum in vielen europäischen Ländern die Alarmglocken läuten, wenn es um die „Gender-affirmative Behandlung“ geht. Warum in Amerika zunehmend sogar in Kindergärten über Geschlecht und Sexualität unterrichtet wird.

„Es ist eine Weltanschauung. Und diese besagt, dass Kinder von der Wiege bis zur Bahre sexuell sind.“