Nicolas Chaillan: TikTok sammelt Daten und füttert KI-Waffen des chinesischen Regimes

TikTok ist eine der mächtigsten Massenmanipulations- und Fehlinformationswaffen des chinesischen Regimes, argumentiert Nicolas Chaillan, ehemaliger Chief Software Officer der U.S. Air Force und Space Force. TikTok war 2021 weltweit und in den Vereinigten Staaten die am häufigsten heruntergeladene App. Das chinesische Regime nutzt TikTok, um die Amerikaner zu manipulieren – insbesondere die jüngere Generation, sagt Chaillan. Und es sammelt enorme...