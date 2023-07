PREMIERE UM 17 UHR: Weltweiter Kindersexhandel und der Kampf um unsere Kinder – Jim Caviezel und Tim Ballard

„Ich bekomme nicht die einfachen Filme. Und dieser war es definitiv nicht“, sagt Schauspieler Jim Caviezel. „Das ist eine riesige Waffe gegen das Böse, und das gefällt ihnen nicht.“

In dieser Folge von American Thought Leaders spricht Moderator Jan Jekielek mit dem Schauspieler Jim Caviezel und Tim Ballard, einem ehemaligen Special Agent des Heimatschutzministeriums und Gründer der Operation „Underground Railroad“. Jim Caviezel spielt Ballard in dem neuen Action-Drama „Sound of Freedom“, das Licht in die dunkle Realität des Menschen- und Sexhandels bringt.

„Dieses Land muss die Lösung sein. Stattdessen sind wir das Problem“, sagt Ballard. „Wir sind die Quelle der Korruption, die Kinder versklavt.“

„Die Vereinigten Staaten stehen an dritter Stelle der Zielländer für Menschenhandel, an erster Stelle für den Konsum von Kindervergewaltigungsvideos. Und wir nähern uns jetzt der Nummer eins bei der Produktion von Material zur Ausbeutung von Kindern“, sagt Ballard.

„Sound of Freedom“ ist eine Produktion von Angel Studios.