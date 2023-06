Sebastian Gorka über russisch-ukrainische Kriegserzählungen, politische Gefangene in Amerika und die Politisierung der Geheimdienstgemeinschaft

In dieser Folge setzen wir uns mit Sebastian Gorka, Moderator von „America First“, ehemaliger Stratege von Präsident Donald Trump und Autor von „The War for America's Soul“, zusammen. Sprechen werden wir über die Narrative rund um den Russland-Ukraine-Krieg, das Dickicht der Desinformationen, die Twitter-Files und die Politisierung der amerikanischen Geheimdienste. „Unkontrolliert Unmengen an Bargeld in irgendein Land zu schicken, ist...

In dieser Folge setzen wir uns mit Sebastian Gorka, Moderator von „America First“, ehemaliger Stratege von Präsident Donald Trump und Autor von „The War for America's Soul“, zusammen. Sprechen werden wir über die Narrative rund um den Russland-Ukraine-Krieg, das Dickicht der Desinformationen, die Twitter-Files und die Politisierung der amerikanischen Geheimdienste.

„Unkontrolliert Unmengen an Bargeld in irgendein Land zu schicken, ist einfach dumm. Es ist mir egal, ob es sich um Afghanistan, die Ukraine oder den Irak handelt. Erstens ist das keine gute Geopolitik, und zweitens riecht es nach Korruption“, sagt Gorka. „Das ist das Argument, das ich von ‚Konservativen‘ zu hören bekomme: ‚Nun, die Ukraine ist so korrupt.‘ Ja, das ist Washington DC auch. Sollten chinesische Panzer die Constitution Avenue hinaufrollen, weil wir eine korrupte Regierung haben? Nein, natürlich nicht. Wir sind ein Land, das aus Menschen besteht.“

Sowohl die Neocons als auch die Neo-Buchananites-Anhänger haben extreme Positionen zum Russland-Ukraine-Krieg eingenommen, argumentiert Gorka.

„Das Traurige ist, dass wir diese Diskussionen nicht führen, nicht einmal auf der Rechten, vergessen Sie die Linke und die Rechte. Wir führen keine differenzierte Diskussion über die Frage: ‚Ja, in Europa überfallen sich die Länder gegenseitig," sagt Gorka.

Gorka zufolge müssen die Vereinigten Staaten einen Teil der moralischen Last für die Ereignisse in der Ukraine tragen. „Wir, die Amerikaner, überredeten die postkommunistische Ukraine, alle ihre Atomwaffen aufzugeben, um sie wem zu geben? An Moskau.“