Tabia Lee: Die Woke-Beauftragte, die gefeuert wurde, nachdem sie es wagte den Status quo in Frage zu stellen

„Ich bin eine schwarze Frau und werde `weiße Rassistin´ genannt. Das war mir in meiner gesamten Lehrtätigkeit noch nie passiert. Nicht nur das, ich hatte auch noch nie erlebt, dass sich Lehrer sich in so einem professionellen Umfeld beschimpfen“. Im Jahr 2021 wurde Tabia Lee Leiterin des Büros für Gleichstellung, Soziale Gerechtigkeit und Multikulturelle Erziehung am De Anza College eingestellt,...

„Ich bin eine schwarze Frau und werde `weiße Rassistin´ genannt. Das war mir in meiner gesamten Lehrtätigkeit noch nie passiert. Nicht nur das, ich hatte auch noch nie erlebt, dass sich Lehrer sich in so einem professionellen Umfeld beschimpfen“.

Im Jahr 2021 wurde Tabia Lee Leiterin des Büros für Gleichstellung, Soziale Gerechtigkeit und Multikulturelle Erziehung am De Anza College eingestellt, um die „Wokeness“- Tendenz der Institution zu reduzieren.

„Ich suchte in der größeren Gemeinschaft nach Personen, die wirklich an Inklusion interessiert und bereit waren, Neues auszuprobieren“, sagt Dr. Lee

Aber nach zwei Jahren wurde Frau Lee aufgrund ihrer abweichenden Ansichten und ihres forschungsbasierten Ansatzes im DEI-Bereich [Diversity, Equity, and Inclusion; Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion] entlassen.

„Im Grunde genommen habe ich alles verloren, und das ist hart.“

„Aber ich habe auch viele Menschen dazu gewonnen die kamen und sagten: `Danke, dass Sie den Mut haben das Thema anzusprechen. Sie haben mich inspiriert, in die Schule meines Kindes zu gehen und um Einsicht in den Lehrplan zu bitten und gegebenenfalls einen Antrag auf Einsichtnahme in die öffentlichen Unterlagen zu stellen, wenn man mir die gewünschten Informationen nicht geben wollte. Sie haben mich dazu inspiriert, mich zu wehren, als ich es nicht tun wollte und es in der Vergangenheit nicht getan habe.´ Das alles ist es wert, denn nur so können wir unser Land zurückerobern.“

Wir diskutieren mit Frau Lee über ihren abweichenden DEI-Ansatz, das forschungsbasierte Lernen, den Unterschied zwischen klassischer und kritischer sozialer Gerechtigkeit und was es bedeutet, Inklusion wirklich zu praktizieren.

„Wir machen einfach unsere Tür zu, und wir haben einen kleinen Einfluss auf unsere Schüler, aber das große System wird direkt vor unseren Augen zerstört und aufgelöst. Und wir sind daran mitschuldig, weil wir nichts sagen“, sagt Frau Lee