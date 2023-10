Was ist der Schlüssel zum Frieden im Nahen Osten?: Analyse des Friedensvertrages zwischen Israel und Golfstaaten

Dieses Interview wurde am 11. August 2023 aufgezeichnet. „Das Wichtigste an den Abraham-Abkommen ist, dass sie den Sprachgebrauch im Nahen Osten von 'Werden die Länder jemals Frieden mit Israel schließen?' zu 'Wann werden die Länder Frieden mit Israel schließen?' verändert haben“. Rabbi Aryeh Lightstone ist ehemaliger Berater des US-Botschafters in Israel David Friedman. Unter der Trump-Regierung war Rabbi Lightstone einer...

Dieses Interview wurde am 11. August 2023 aufgezeichnet.



„Das Wichtigste an den Abraham-Abkommen ist, dass sie den Sprachgebrauch im Nahen Osten von 'Werden die Länder jemals Frieden mit Israel schließen?' zu 'Wann werden die Länder Frieden mit Israel schließen?' verändert haben“.

Rabbi Aryeh Lightstone ist ehemaliger Berater des US-Botschafters in Israel David Friedman. Unter der Trump-Regierung war Rabbi Lightstone einer der Architekten des Abraham-Abkommens, eines bahnbrechenden Friedensabkommens zwischen Israel und mehreren seiner arabischen Nachbarn.

„Unter Präsident Trump, Jared Kushner, David Friedman, Mike Pence und Mike Pompeo ... wird es einen neuen Nahen Osten geben. Und dieser neue Nahe Osten würde bedeuten, dass die Menschen auf die nächsten 50 Jahre schauen, anstatt die letzten 50 Jahre neu zu beleuchten“, sagt Rabbi Lightstone.

Wie hat sich das Abraham-Abkommen in den letzten drei Jahren auf die Region ausgewirkt? Werden Saudi-Arabien und andere arabische Staaten diesem Beispiel folgen?

„Es gibt 1,5 oder mehr Milliarden Muslime, die Saudi-Arabien fünfmal am Tag gegenüberstehen. Stellen Sie sich vor, sie schauen auf Saudi-Arabien und sagen: 'Ihr habt Frieden mit Israel geschlossen. Dann habt ihr mit der gesamten westlichen Welt Frieden geschlossen“, sagt Rabbi Lightstone. „Stellen Sie sich vor, was das für die Muslime auf der ganzen Welt bedeutet. Das ist ein entscheidender Wendepunkt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für eine große Veränderung ist.“

„Die Vereinigten Staaten von Amerika eine entscheidende Rolle, indem sie für die einzige Demokratie im Mittleren Osten einstehen, Israel. Natürlich ist der Gedanke bei all dem, Saudi Arabien in diese Art von Beziehung zu bringen.“

„Wenn Sie sich eine Welt vorstellen können ohne den islamischen Fundamentalismus oder mit einem sehr minimalisierten Fundamentalismus und einem starken Anstieg dessen, was ich den gemäßigten Islam nennen würde, und diese Länder, die wirtschaftliche Kraftwerke sind, bedeutende Spieler in der Region werden, dann ändert das die ganze Welt.“