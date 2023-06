Kampfkünstler: „Übernatürliche Fähigkeiten sind angeboren“

“Sei Wasser, mein Freund“ ist Teil eines weisen Zitates der Kampfkunstlegende Bruce Lee. Körperliche Fitness, geistige Disziplin und persönliches Wachstum sind nur einige der Dinge, die man durch Kampfkunst erlangen kann. Aber: Wie viel Kampf steckt denn wirklich hinter Kampfkunst? Was hat es mit übernatürlichen Fähigkeiten auf sich? Und warum soll man denn nun wie Wasser sein? Ani Asvazadurian führt...

“Sei Wasser, mein Freund“ ist Teil eines weisen Zitates der Kampfkunstlegende Bruce Lee. Körperliche Fitness, geistige Disziplin und persönliches Wachstum sind nur einige der Dinge, die man durch Kampfkunst erlangen kann. Aber: Wie viel Kampf steckt denn wirklich hinter Kampfkunst? Was hat es mit übernatürlichen Fähigkeiten auf sich? Und warum soll man denn nun wie Wasser sein?

Ani Asvazadurian führt ein außergewöhnliches Gespräch mit dem Schweizer Kampfkünstler Richard Kleinert. Der 53-Jährige wuchs in Schweden auf und übt sich in Kampfkunst, seitdem er dreizehn Jahre alt ist. Er ist zudem Gründer und Leiter der Schule Zi Ran Wu Yi Kung Fu in Zürich, die es seit 1998 gibt.