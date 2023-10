Mythos Fruktose – wie schädlich sind Obst und Fruchtzucker wirklich?

Dass Zucker und Süßigkeiten Gift für unsere Gesundheit sind, ist klar. Eine gesunde Alternative, um die Lust auf Süßes zu stillen, soll ja bekanntlich Obst sein.

Aber ist der Verzehr von Fruchtzucker wirklich absolut unbedenklich? Fruktose genießt nämlich schon seit einiger Zeit einen schlechten Ruf und gilt sogar als schädlich. Sie soll zu einer Fettleber führen, dick machen, der Darmflora schaden, Gicht, Nierensteine, Diabetes und sogar Krebs begünstigen!

In dieser Folge gehen wir näher drauf ein, was an dem Mythos Fruchtzucker dran ist und ob wir Obst bedenkenlos schlemmen dürfen.